Sandali spumeggianti per una primavera boho-chic

Frizzante, spiritosa ed eccentrica: la bella stagione non ha mezze misure e intende raccontarsi passando per i piedi. Con scarpe pronte ad entusiasmare e sorprendere

Sandali spumeggianti per accogliere la bella stagione. Basta con il triste grigiore invernale. E’ ora di urlare al mondo intero il fascino della primavera che, con i suoi colori brillanti, è pronta a diffondere una contagiosa dose di buonumore. A tornare alla ribalta è il vintage e quelle scarpe di ispirazione etnica che abbinano la semplicità di materiali naturali all’eccentricità di dettagli vistosi.

Sandali spumeggianti per la bella stagione

Gioseppo docet. Il brand spagnolo, da più di vent’anni, propone calzature originali e frizzanti. Qualità, design seducente e prezzi accessibili sono i suoi punti di forza. Per la nuova collezione SS 2017 a stupire sono ora futuristiche sneakers ora sandali boho-chic. Non è da meno la linea in iuta e le zeppe in legno naturale. L’obiettivo? Farsi portavoce di uno spirito ribelle, quello che identifica tutte quelle donne che voglio rivivere il mitico stile hippie.

Bellezza da vedere e comodità da indossare con i sandaletti ultraflat di ispirazione etnica. Ogni modello è pronto ad assecondare le aspettative di tutte coloro che sono alla ricerca di soluzioni in linea sì con il calore della stagione ma anche con la propria personalità.

Addio banalità. A prendere il sopravvento sono charms, nappine e perline che si mescolano a laccetti in pelle che avvolgono e rendono protagonista il piede così come la caviglia. Movimento puro ma anche colore. Lasciandosi trasportare dal potere della sabbia, del cacao e di tinte più decise come il verde pappagallo, il giallo sole o il rosa del frutto della passione, si sognano dimensioni vicine o lontane. Una vera dose di allegria è pronta a dare energia alla donna moderna e indipendente che ama osare e divertirsi.

Non solo eccessi. A riportare rigore sono materiali naturali come la iuta e il sughero per le suole che contrastano con tomaie piene di paillettes, glitter, rafia, pietre, frange etc. Non c’è che dire, ogni sandalo libera la mente, la rapisce e la conduce alla volte di un bel viaggio.

Sandali per spiriti liberi: creatività in prima linea

A rivolgersi agli spiriti liberi è anche Apepazza. Il brand, tutto Made in Italy, asseconda quell’irrefrenabile desiderio di giocare con i colori proponendo soluzioni che si traducono in pura creatività. Tutte sono dunque invitate a lasciarsi guidare dall’immaginazione.

La collezione Primavera/Estate 2017 è una vera e propria boccata d’aria fresca. I modelli sono decisamente originali. Si va da un sapiente mix di materiali a tacchi ridisegnati in tre altezze passando per tubolari fatti a mano, frange e perline multicolori.

Torna lo stile hippie tra frange, nappine e perline

Tanti i modelli. Ci sono le slip-on con maxi pietre gioiello, le running con fondo 6 centimetri e bijoux laterali, oppure in versione glitter o microlaserato e fondo a casetta.

Non sono da meno le zeppe in soutage, prezioso cotone intrecciato a mano e i sandali spumeggianti, alti o bassi, vivacizzati dalla presenza di ricami all’uncinetto, motivi floreali o decorati con perline, nappine, con sottili intrecci in pelle e allacciature al polpaccio dal gusto new hippy.