Trucco e personalità : consigli per un make up ribelle

Per un aspetto anti-convenzionale, via libera al nero sugli occhi e al rosso su bocca e unghie

Trucco e personalità. Utilizzare un filo di make up al mattino è un gesto che fa parte della beauty routine di ogni donna, un piccolo aiuto che permette di avere un aspetto curato e affascinante. Il mondo della bellezza, al pari della moda, è sempre pronto a cambiare le carte in tavola lanciando nuove tendenze. Non è detto però che vadano seguite alla lettera.

Ispirarsi sì, copiare no. Avere stile va bene ma conta di più essere sé stessi. Perché omologarsi alla massa quando è possibile seguire la pista dell’unicità? Gli ingredienti sono sempre gli stessi: basta infatti un mascara, un eye-liner o una matita, un blush e un rossetto per giocare di fantasia. Et voilà, a seconda del contesto verrà fuori un make up ad hoc, ora rock ora chic o ancora sportivo.

Trucco e personalità

Via libera dunque alla creatività, quel che serve per tirare fuori il proprio lato più ribelle. Da dove iniziare? Interessanti a tale proposito i consigli diffusi dal magazine Madame le Figaro secondo il quale, ad avere la meglio, è l’accoppiata occhio dark e bocca rossa. Quale il modello a cui ispirarsi? Felicity Hayward, la top plus size sempre più in vista tanto da essere divenuta la nuova pupilla di M.A.C.

Occhi: make up dark-chic

Basta poco per sentirsi affascinanti. Anche solo con un tocco di mascara. A dimostrarlo è la modella delle modelle Cara Delevingne che, in quanto a trucco, non calca molto la mano, anzi, il suo è appena accennato ma gioca sul suo punto forte: gli occhi. Il fine giustifica i mezzi si dice. Che sia dunque una matita, un ombretto o un rimmel, si può pensare di allargare gli orizzonti e, oltre al classico nero, vale la pena sperimentare il blu notte, il grigio metallizzato etc.

Bocca, rigorosamente rossa

Anche le guance hanno la loro importanza. Un blush può fare la differenza. Il rosa alla Kristen Stewart è degno di nota. E la bocca? Rossa, così come le unghie, per un make up glam e rock allo stesso tempo.

Quale tono prediligere? Ad avere la meglio sono i colori fruttati ovvero il ciliegia, il prugna, il fragola o il mirtillo. Vanno bene sia nella versione mat che luminosa perché, in entrambi i casi, avvolgono le labbra rendendole protagoniste assolute del look.