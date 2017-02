Siete in forma eccellente, con tutti i pianeti in regola per progredire vistosamente, come piace a voi, quindi anche con sorprendenti cambiamenti. L’amore dovrebbe essere dalla vostra parte, ricco di stimoli e passioni condivise. Oggi la Luna nel segno parla la vostra lingua: originale, lontana da ogni stucchevole convenzione

colore: Oro Rosa

Marvin Gaye, Sexual healing