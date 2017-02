Meryl Streep, 20 nomination (3 vittorie). Katharine Hepburn, 12 nomination (4 vittorie). Jack Nicholson, 12 nomination (3 vittorie). Bette Davis, 10 nomination (2 vittorie). Laurence Olivier, 10 nomination (1 vittoria, 2 premi alla carriera). Paul Newman, 9 nomination (1 vittoria, 1 premio alla carriera, 1 premio Jean Hersholt per l’impegno nelle cause umanitarie). Spencer Tracy, 9 nomination (2 vittorie). Marlon Brando, 8 nomination (2 vittorie). Jack Lemmon, 8 nomination (2 vittorie). Al Pacino, 8 nomination (1 vittoria).

Gli attori con più nomination agli Oscar sono fra più amati di Hollywood. L’equazione è quasi inevitabile ed è comprovata dai primi tre posti nella classifica. Meryl Streep, Katharine Hepburn e Jack Nicholson, tre grandissimi nomi del firmamento delle stelle.

Gli attori con più nomination agli Oscar in assoluto.

Meryl Streep in particolare festeggia proprio quest’anno la ventesima nomination con Florence, la commedia british diretta da Stephen Frears in cui l’attrice interpreta una soprano stonata, Florence Foster Jenkins. Una storia vera che non ha mancato di appassionare gli spettatori. Quello della Streep resta un record imbattuto. Dopo di lei troviamo la Hepburn e Nicholson ben distanziati, a dodici nomination. Bette Davis, indimenticata interprete di Eva contro Eva, è invece a dieci, così come Sir Laurence Olivier, il più grande attore shakespeariano di tutti i tempi.

A nove nomination troviamo invece Paul Newman e Spencer Tracy. Mentre tre grandi come Marlon Brando, Jack Lemmon e Al Pacino hanno tutti raccolto otto nomination nel corso delle loro illustri carriere.

Come seguire gli Academy Awards.

Gli storici Academy Awards raggiungono quest’anno l’ottantanovesima edizione, che si svolgerà il 26 febbraio presso il Dolby Theatre di Hollywood. Come seguire la cerimonia di premiazione in diretta? È semplice. Basterà sintonizzarsi su TV8, il canale in chiaro di Sky, oppure seguire lo streaming ufficiale sul canale YouTube degli Oscar. La serata partirà alle 22:50, ora italiana, con il red carpet. Alle 2:30 inizierà invece la cerimonia di consegna dei premi vera e propria.

Gianni Canova e i giornalisti Francesco Castelnuovo e Denise Negri saranno i presentatori della trasmissione di TV8 collegata con Los Angeles, che andrà anche in onda in streaming sul sito di TV8. Infine, anche Sky consentirà di seguire la diretta streaming sulla piattaforma online Sky Go.