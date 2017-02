La Luna in eccellente trigono in sinergia con Mercurio e Giove dona la carica giusta per progredire vistosamente, con idee chiare e bella forma nel procedere. Il momento resta critico sul fronte del cuore, dove potreste sembrare intransigenti: avete bisogno di verifiche fondamentali. Non accontentatevi

colore: Ametista

Aretha Franklin, Natural woman