Contenitori: come minimizzare sprechi e rifiuti

L’IMPORTANZA DEL BUON USO DEI CONTENITORI

Minimizzare gli sprechi, ridurre i rifiuti, essere più eco-friendly grazie ad un corretto uso dei contenitori. Tutto questo è possibile e più semplice di quanto si possa pensare. Specialmente in una società in cui l’esigenza di tutelare l’ambiente diventa sempre più importante. E’ proprio il responsabile comportamento del singolo a poter fare la differenza.

PIU’ CONTENITORI MENO SPAZZATURA

Con la raccolta differenziata si sta cercando di risolvere il problema dei rifiuti, sempre più grave. Tuttavia, tagliare alla base la loro produzione, è ancor meglio che differenziare. Su questo non c’è alcun dubbio. Se eliminare del tutto la spazzatura domestica è un’utopia, riuscire a ridurla è possibile. Iniziando proprio dall’eliminazione dei contenitori superflui, buste, scatole, confezioni di cui non abbiamo bisogno.

ORGANIZZAZIONE PER FARE LA SPESA

Si deve partire, innanzi tutto, dalla spesa al supermercato. Per dire addio ai sacchetti di plastica o carta alle casse, basta avere sempre con sé una o più comode shopping bag nella borsa. Anche le buste in carta del pane, possono essere riutilizzate, se piegate con cura e riposte nella shopping bag. I contenitori in plastica, come i flaconi dei detersivi, si possono eliminare scegliendo di acquistare i detersivi alla spina. Se la nostra spesa è molto voluminosa, possiamo recarci con il carrello direttamente alla macchina. Se nel cofano abbiamo predisposto cassette o ceste, trasferiremo lì la spesa.

PRIVILEGIARE I VENDITORI LOCALI

Per quanto riguarda l’acquisto di frutta e verdura, una buona idea è privilegiare i venditori locali. Acquistare ortaggi freschi al mercato o dal contadino, ci permetterà di evitare il confezionamento degli stessi. A casa li possiamo disporre direttamente nel frigorifero o nella fruttiera. Quando andiamo ad acquistarli, ovviamente, sarà bene portare con noi delle ceste o delle cassette o contenitori ad hoc. Per i legumi secchi, ad esempio, possiamo portare con noi dei barattoli in vetro o dei sacchetti in tessuto.

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENITORI IN CASA

Anche lo stipaggio della spesa in casa può essere ottimizzato con un buon uso dei contenitori. Barattoli in vetro o plastica dura per pasta, legumi, biscotti, etc. saranno perfetti. E daranno anche un fascino retrò alla nostra dispensa. Anche in frigorifero possiamo organizzarci in tal senso, per mantenere ordine e pulizia. Nel massimo rispetto dell’ambiente.