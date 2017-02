Gigi D’Alessio, 50 anni da scugnizzo

Gigi D’Alessio compie 50 anni oggi e sventola al cielo una carriera da cantante molto affermato. La sua maturità di uomo, oltre che di professionista, ci teniamo a dirlo, la si vede anche dal rapporto pubblico che ha con la moglie, Anna Tatangelo.

Proprio di questi giorni è la sua dichiarazione che lo vede lodare la sua compagna di una vita paragonandola addirittura alla cantante americana Jennifer Lopez.

Un segno di stima, una dichiarazione d’amore professionale e personale, un atto di affetto da mostrare al mondo. 50 anni quindi, è una vita piena di musica e soddisfazioni più private, che però sono balzate agli occhi della cronaca proprio per via della popolarità del cantante. Negli anni D’Alessio è diventato icona musicale e simbolo di una tradizione cantautorale partenopea capace di mescolare classicità e innovazione.

Vogliamo fare gli auguri al cantante ricordando qui la sua biografia.

Gigi D’Alessio: la mini-bio

Luigi “Gigi” D’Alessio è nato a Napoli nel 1967. Il numero dei dischi venduti nel corso della sua carriera è di circa 20 milioni di dischi. D’Alessio già da piccolo inizia a scrivere e comporre musica. Entra in conservatorio a 12 anni e a 23 anni si trova a dirigere la prestigiosa Orchestra Scarlatti. Ma per uscire dal plauso solo locale, nonostante il successo su scala regionale e il lavoro come pianista di Mario Merola, serve solo una cosa: Sanremo.

Il 1 febbraio del 2000 ‘Non dirgli mai’ sfonda come fenomeno di costume. Nel 2001 presenta in gara ‘Tu che ne sai’ ed è di nuovo un successo. La partecipazione alla kermesse lancia la sua carriera definitivamente.

Nel dicembre 2006 la stampa rivela la sua relazione con l’allora diciannovenne Anna Tatangelo e la separazione dalla ex moglie.

Il 4 marzo 2010 esordisce alla conduzione di un programma televisivo presentando su Rai 1 il suo primo one man show intitolato Gigi, questo sono io. La prima puntata ha un ascolto di 5,9 milioni di spettatori ed uno share del 25%.

Sempre a Sanremo, ma nel 2017, partecipa con il brano La prima stella, venendo eliminato durante la semifinale. Da questo episodio nascerà una polemica con il direttore artistico del Festival, Carlo Conti.

Sempre in TV, a partire dal 22 febbraio 2017 conduce, al posto di Gigi e Ross, il programma comico di Rai 2 Made in Sud. Un ruolo che gli fa oltrepassare definitivamente il confine musicale per diventare invece semplicemente icona poliedrica del grande pubblico. Auguri ancora, Gigi.