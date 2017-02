Arlecchino: ricette dei cocktail di Carnevale

Un drink analcolico e uno a base di Sanbittèr per la festa più colorata dell’anno

Arlecchino è la maschera più antica del nostro Carnevale. Il suo costume tradizionale è composto da losanghe lucenti multicolori. E’ una maschera lombarda, originaria di Bergamo e appartiene alla commedia dell’Arte. Arlecchino rispecchia con le sue caratteristiche e i suoi colori la cultura veneziana.

Ha una notevole ricchezza espressiva, così come i cocktail che portano il suo nome. Ecco due ricette – una adatta anche ai bambini perché analcolica – per due drink dedicati al personaggio emblema del Carnevale.

Arlecchino 1: Ingredienti

1/2 lime

2 cucchiaini di zucchero bianco

3 cl succo ananas

3 cl succo frutti di bosco

3 cl succo arancia

ghiaccio

Mettete in un bicchiere mezzo lime diviso in 4 fettine. Aggiungete lo zucchero, pestate fino a far fuoriuscire il succo dell’agrume. Aggiungete cubetti di ghiaccio fin quasi all’orlo del bicchiere. Versate il succo d’arancia, il succo di frutto di bosco e completate con il succo di ananas. Shakerate e il vostro Arlecchino sarà pronto. Guarnite con una foglia di ananas sul bordo del bicchiere. (da I menu di Benedetta)

Arlecchino 2: con Sanbittèr

Ecco la ricetta con combinazione Sanbittèr: una miscela di frutta, spezie e miele che renderanno ancora più dolce la festa più golosa dell’anno. Lo zafferano darà, insieme allo zenzero, un gusto piccante al drink. Si utilizza la linea Sanbittèr Emozioni di Frutta, in questo caso a base di passion fruit.

Ingredienti

10cl di Sanbittèr Emozioni di Frutta Passion Fruit

Mezzo lime a pezzi

4/5 pistilli di zafferano

3cl di sciroppo di miele

Per 20cl di sciroppo

200gr di miele

20cl di acqua

Scegli un lime di qualità e taglialo a pezzetti. Riempi il bicchiere con il lime, aggiungi i pistilli di zafferano, lo sciroppo di miele e il ghiaccio. Prendi un pestello ed estrai il succo di lime. Colma con Sanbittèr Emozioni di Frutta Passion Fruit e decora con qualche pistillo di zafferano. (sanbitter.it)