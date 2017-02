Calendario per il sesso: trovate il tempo

È l’opinione di Krystal Woodbridge: un calendario per il sesso è la soluzione. La sessuologa in un’intervista al The Independent, rivela che la maggior parte del suo lavoro è basata sul “non abbiamo trovato il tempo”. Sembrerà strano, ma il trucco per mantenere vivo il rapporto di coppia sta nell’organizzazione.

Calendario per il sesso: nel lavoro come sotto le lenzuola

Così come accade per gli impegni familiari e il lavoro, il sesso dovrebbe essere segnato come un appuntamento. Una terapia “semplice” che – a quanto pare – funziona. Più facile a dirsi che a farsi. La sessuologa ammette che ci vuole poco tempo per disabituarsi al sesso. Allo stesso modo si impiegano forze ed energie per ritrovare l’intimità e la coerenza nel numero di rapporti. Ma quando il contatto si riaccende, difficilmente si torna alla situazione iniziale.

Calendario per il sesso: una priorità

Non solo appuntamenti da medico o palestra. Ad avere la priorità deve essere il sesso. E segnare un calendario che porti a rapporti a regolari può aiutare. La Woodbridge consiglia di cominciare con una volta a settimana. Se necessario, puntate la sveglia o lasciate i bambini ai nonni. Ma sforzatevi a non farvi “vincere” dalla stanchezza.

Sesso: spontaneità o costrizione?

Denise Knowles, altra sessuologa intervistata dal The Independent, afferma che molte persone vedono il calendario del sesso come una costrizione. Il fatto di mancare di spontaneità andrebbe a diminuire il desiderio, facendo sentire l’individuo impegnato in un lavoro più che nella voglia di stare insieme. In realtà la sessuologa sottolinea la frenesia di una vita al giorno d’oggi: “Il tempo per appuntamenti, uscite con gli amici e per sé stessi è sempre troppo poco. Il romanticismo si può trovare anche nella decisione di dedicare un’ora al partner”.

Tra i consigli anche quello di approfondire i contatti fisici: baci appassionati, carezze e massaggi che ormai sono un lontano ricordo. È importante inoltre rendersi desiderabili e non trascurare l’ambiente. Candele, oli profumati o un’atmosfera rilassante possono aiutare a ritrovare la complicità.