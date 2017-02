Kseniya Belousova, identikit di una ‘stella’ da 80 mila follower

Protagonista dell’edizione 2017 di Ballando con le stelle, danzerà in coppia con Raimondo Todaro

Chi è Kseniya Belousova di Ballando con le stelle 2017?

Kseniya Belousova sarà una delle concorrenti della dodicesima edizione di Ballando con le stelle. Il talent show vip dedicato al ballo condotto da Milly Carlucci, tornerà in su Rai 1, in prima serata, a partire da sabato 25 febbraio 2017.

Per la modella russa, proveniente dalla Siberia, si tratta della prima partecipazione ad un talent show e della prima apparizione in assoluto in un programma televisivo italiano.

Kseniya è una modella e fa parte dell’agenzia Elite Model Management. E’ tra l’altro volto e corpo delle campagne Guess. Il suo profilo Instagram può contare su oltre 82 mila follower.

Kseniya Belousova parla italiano anche grazie al suo fidanzato: un calciatore italo-nigeriano, Ugo Ukah, nato a Parma nel 1984. In Italia Ukah ha giocato nel in diverse squadre di Lega Pro fra cui Brescello e Reggiana. Attualmente gioca in Malesia e la coppia si è trasferita lì insieme alla piccola Vivienne. Vediamo qualche scatto di Kseniya tratto dal suo seguitissimo profilo Instagram.

Fonte TV Blog

