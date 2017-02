L’opposizione di Luna in corso durante il fine settimana non avrà il potere di innervosirvi, nè di farvi perdere deliziose occasioni di svago, che siate in coppia o no. Piuttosto potrà rendere il vostro spirito più ironico, disposto a sdrammatizzare e a superare ogni eventuale distanza. Contatti ravvicinati esplosivi

colore: Rosso Fuoco

FKA twigs, Good to love