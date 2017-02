Luca Zingaretti, perché ci piace da Montalbano

Luca Zingaretti: ah, no scusate, Il commissario Montalbano. Non scherziamo nel confondere le due identità di un personaggio. Luca Zingaretti a fine febbraio torna nei panni dell’investigatore placido e passionale, sempre a caccia di gialli da dipanare, più famoso della tv. Lo fa in due episodi dal titolo Un Covo di Vipere e Come Voleva la Prassi. Le due puntate andranno in onda rispettivamente il 27 febbraio e il 6 marzo 2017.

Luca Zingaretti torna a essere Montalbano in due puntate

Nel promo diffuso durante l’ultimo Festival di Sanremo, siamo stati rassicurati come pubblico che nulla è cambiato nell’universo Montalbano. Nel filmato vediamo l’agente Catarella sorvolare le città e ascoltiamo una telefonata tra lui e il commissario con i soliti toni esilaranti. Tra lo scanzonato e il perentorio.

Luca Zingaretti nei panni di Montalbano: perché ci piace

I due episodi che vedremo – Un Covo di Vipere e Come voleva la prassi– sono entrambi molto legati al nostro territorio. Del resto, proprio l’amore per la Sicilia e per il territorio nostrano sono al centro del suo successo di pubblico. In particolare in queste puntate vedremo un luogo d’eccezione dove è ambientato lo show: la Valle dei Templi di Agrigento. Infatti per la prima volta le storie sono girate interamente in Sicilia, terra di Montalbano (e di Camilleri).

Nel cast delle prossime due puntate vedremo Luca Zingaretti nel ruolo principale. Sonia Bergamasco sarà la nuova Lidia. I due volti nuovi per la serie sono: Valentina Lodovini e Alessandro Haber.

La serie tv va in onda dal 1999 e si è confermata negli anni come uno dei prodotti più di successo della serialità televisiva. Molto del suo ardore di fan lo si deve a Luca Zingaretti. In questi anni l’attore ha portato la sua malinconia, la sua irriverenza, all’interno di un personaggio dalle mille sfaccettature. Con un successo che dura ininterrotto da più di sei anni e che lo ha trasformato in un ospite caro a molte famiglie italiane.