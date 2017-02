Occhiali giocosi per dare colore all’estate

A vestire gli occhi in chiave briosa sono montature vivaci pronte a tenere in compagnia al mare così come in città

Occhiali giocosi per una stagione carica di colore e magia. Proprio così. Tra primavera ed estate il guardaroba si cambia d’abito, accessori compresi. Oltre a sandali e borse, uno degli oggetti must have sono gli occhiali da sole. Loro non devono mancare mai, a prescindere che ci si ritrovi a vivere avventure urbane o balneari. Non il solito modello. Al fine di portare una piacevole dose di allegria nella quotidianità, ci vuole un qualcosa di unico e speciale.

Occhiali giocosi per la donna contemporanea: parola a Furla

A vestire la donna vivace e raffinata ci pensa Furla che, nella collezione Sun 2017, porta in scena la sua essenza contemporanea attraverso soluzioni che urlano allegria tanto nei colori quanto nei materiali. Prevalgono i modelli dal gusto urban-chic in acetato combinato al metallo. Soluzioni eleganti e leggere al tempo stesso.

Smith, occhiali classici ma contemporanei

Giocare con le forme è stata invece la mission dei nuovi occhiali Founder & Founder Slim di Smith, azienda americana facente parte del Gruppo Safilo. La montatura, realizzata al 53% con materiali Evolve, cerniere con blocco automatico, naselli e stanghette in Megol idrofilo, rende l’occhiale leggero.

I modelli, unisex, sono disponibili in due misure. Il Founder, dalla vestibilità media/ampia, è disponibile in nove colori oltre a un modello realizzato in collaborazione con Howler Bros. Il Founder Slim, invece, è più piccolo e si presenta in otto differenti sfumature. Entrambi sono caratterizzati da lenti di forma quadrata con angoli stondati, ponte sottile, fibre ottiche polarizzate ChromaPop oppure lenti Carbonic TLT, polarizzate e non polarizzate.

Havaianas lancia la prima collezione eyewear

Altro successo in casa Safilo quello di Havaianas. Un nome un programma. Come non pensare alle sue iconiche flip-flop, calzature che hanno conquistato il mondo intero? A richiamare l’attenzione è la prima collezione eyewear che racconta, come sempre, il fascino del Brasile. Proprio così, i nuovi occhiali giocosi evocano lo spirito vibrante dell’estate brasiliana con una moltitudine di colori e abbinamenti sorprendenti perfetti per essere indossati ovunque, sia in spiaggia che in città.

Le nuove proposte prendono il nome dalle spiagge più famose del Brasile ovvero Rio, Paraty, Trancoso e Noronha. C’è poi l’occhiale Brazil, l’unico della gamma con il frontale realizzato in strati di acetato declinati nei colori della bandiera brasiliana, un tributo alle famose flip-flop Brazil.

I modelli presentano un morbido rivestimento in rubber siglato dal distintivo pattern “rice” che caratterizza la suola delle celebri flip-flop, acetato e poliammide e sono disponibili in varie dimensioni: small, medium e large. Le lenti garantiscono protezione dai raggi UVA/UVB e presentano tre possibili finiture: a tinta piena, sfumata e specchiata.