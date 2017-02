Bolle di sapone fatte in casa per Carnevale

Fra le varie decorazioni e gadget per il Carnevale, tornano in voga anche le bolle di sapone, specialmente per le feste con bambini

BOLLE DI SAPONE A CARNEVALE

Chi pensa che sia solo l’estate la stagione ideale per le bolle di sapone, si sbaglia. Anche a Carnevale, infatti, rallegrare le feste con fantastiche bolle è un’ottima idea. Specialmente se in casa ci sono bambini, che amano questo gioco. Fra coriandoli e stelle filanti, maschere, trombette e cappellini, trova posto questo magico passatempo dalle origini antiche ma mai passato di moda.

LE BOLLE PIU’ SPETTACOLARI

Certo è che le bolle di sapone, per lasciare tutti a bocca aperta, devono essere grandi e resistenti. A nessuno piacciono piccole bollicine che scoppiano subito. Più sono giganti e volano a lungo, più sono spettacolari ed ammirate con meraviglia da grandi e piccini. Per far sì che questo accada, però, ci sono degli accorgimenti da seguire.

LA RICETTA PER BOLLE DI SAPONE PERFETTE

Per realizzare delle bolle di sapone, è indispensabile un contenitore, acqua e sapone concentrato per piatti. Questi sono gli ingredienti principali, che tutti conoscono, ma non sufficienti per ottenere bolle perfette. Per questo ci sono infatti altri piccoli trucchi che vi sveliamo di seguito.

ZUCCHERO E GLICERINA

La glicerina liquida è un ingrediente facoltativo, ma in grado di garantire un risultato spettacolare. E’ un prodotto che potete acquistare tranquillamente in farmacia, senza bisogno di ricetta medica. Il secondo ingrediente magico potrete trovarlo nei supermercati o anche nella vostra cucina. Lo zucchero a velo!

QUANTITA’ E PROCEDIMENTO

Ci servirà un flacone di sapone per i piatti da 500 ml. Usiamo un vasetto da yogurt vuoto come misurino. Versiamo in una ciotola il sapone, mezzo vasetto di acqua, 1/3 di vasetto di glicerina liquida, 2 cucchiaini di zucchero a velo. Lasciamo riposare in un contenitore ermetico per due giorni prima dell’uso. Realizziamo con del fil di rame o fil di ferro molto fino la classica palettina con estremità circolare. No ci resta che… soffiare!