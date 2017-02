Cerimonia nuziale da favola? No. Meglio il viaggio

La cerimonia nuziale, per molte donne in trepidante attesa del fatidico si, è sognata da anni. E preparata con cura in ogni singolo dettaglio. Troppo spesso, però, l’esborso economico è ben più alto di quanto preventivato. Con il risultato che sì, sicuramente si vive un giorno da favola, ma i conti poi sono troppo salati. Un matrimonio costa in media di decine di migliaia di euro. Cosi molte coppie scelgono di usare i soldi per viaggiare. Ma non un viaggio qualunque. Proprio in giro per il mondo. Cosi come ha fatto una coppia americana che ha scelto di sposarsi con piccole cerimonie in nove paesi diversi. Preferendo spendere qualche migliaio di dollari in giro per il mondo piuttosto che organizzare l’evento da favola che dura una sola giornata.

CERIMONIA NUZIALE IN GIRO PER IL MONDO

L’esperienza della copia di New York, diventata virale, è un invito a tutti gli innamorati. Con gli abiti di nozze sempre a disposizione nelle valigie i neosposi hanno infatti girato Irlanda, Marocco, Norvegia, Spagna e Svizzera. Molte volte si sono cambiati nella parte posteriore dell’auto. Ed anche in qualche vicolo. Eccoli, dunque, vestiti di tutto punto sotto l’Aurora Boreale. Oppure a Zermatt, in Svizzera, dove all’alba sono dovuti correre in abito di nozze per arrivare ad avere lo scatto perfetto. Quello che rivela la parte superiore del Cervino nel momento in cui si diradano le nuvole. Con la sposa che porta jeans e stivali sotto il vestito.

Un’altra coppia, da Las Vegas, ha visitato 13 paesi in 6 continenti spendendo 3000 dollari ciascuno. Mentre lui era abituato a viaggiare, lei non si è mai spostata più di 600 miglia da casa. E nella loro esperienza di viaggio si sono sposati 58 volte. Con cerimonie diverse dalla Colombia al Marocco, dall’Egitto all’Australia, dal Kenya all’India, dalla Thailandia alle isole Fiji. E la lista si allunga per i prossimi viaggi. Con l’obbiettivo di sposarsi per la centesima volta davanti al Washington Monument il prossimo 4 luglio.

I testimoni di queste cerimonie particolari non sono altro che macchina fotografica e treppiede. Le coppie in questione tendono a sottolineare che non sono ricchi. Anche se molto fortunati nel poter viaggiare molto. Hanno semplicemente risparmiato per tutto l’anno decidendo di investire i soldi nei viaggi. Invece che in vestiti, cibo e location da sogno. Ogni singola foto scattata ha una storia intensa dietro. Che porta ricordi di risate, preoccupazioni, gioia, paura, romanticismo, stress, esultanza.