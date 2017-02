La Luna di oggi in segno d’Acqua, si affianca a Mercurio intensificando le vostre già eccellenti capacità mentali. Ora ispirati, quasi quasi più poetici piuttosto che pragmatici. Si stemperano recenti tensioni in coppia e voi trovate parole seducenti, nuovamente in grado di persuadere completamente

colore: Specchio d’Argento

Nina Kraviz, Love or go