Agrumi: tanti buoni motivi per consumarne a volontà

L’inverno non è ancora finito e, dunque, raffreddori ed influenze sono sempre in agguato. L’alimentazione può essere un valido aiuto per contrastare i disturbi connessi ai mali stagionali. Verdura e frutta sono i primi alleati di una buona salute. Ed in particolare, in questa stagione, gli agrumi sono un vero toccasana. Ricchi di preziosa vitamina C sono un autentico potenziatore del sistema immunitario. Il loro consumo può,infatti, aiutare a ridurre durata ed intensità dei sintomi del raffreddore. Oltre ad essere buoni, succosi, leggeri e, dunque, perfetti per le diete ipocaloriche. Ma forse non tutti sanno che gli agrumi vantano anche numerose altre proprietà benefiche che si trasformano in altrettanti motivi per consumarne a volontà. Contribuendo, così, alla salute e alla bellezza del proprio organismo e, quindi, del proprio aspetto.

Agrumi amici di cuore e sangue

Gli agrumi, ad esempio, garantiscono un elevato apporto di fibre che, oltre a rendere l’intestino più regolare, vantano altre preziose proprietà. Quelle solubili, che rappresentano i 2/3 di quelle contenute negli agrumi, aiutano a regolare i livelli di glucosio e colesterolo. Un aiuto a colesterolo arriva anche dagli antiossidanti che ne favoriscono l’abbassamento. Tutto questo, assieme all’elevato apporto di vitamina C, contribuisce alla buona salute del cuore. Arance, mandarini, limoni, pompelmi ecc. presentano, inoltre, un ridotto indice glicemico. In questo modo rilasciano il glucosio nel sangue più lentamente garantendo una sferzata di energia senza sovraccaricare il sangue di zuccheri. Gli agrumi sono, inoltre, ricchi di sali minerali e favoriscono l’assorbimento delle altre sostanze nutritive, come il ferro. L’elevato contenuto di potassio, infine, oltre a migliorare la contrazione muscolare, contribuisce a ridurre il rischio di ictus.

Agrumi alleati di bellezza

Ma gli agrumi non sono soltanto buoni e sani. Questi frutti aiutano anche ad apparire più belli. Garantiscono, infatti, un consistente apporto di acqua che si tramuta in un elevato potere idratante. La vitamina C, inoltre, gioca un importante ruolo nella produzione del collagene, prezioso alleato per la bellezza della pelle. Il ridotto contenuto calorico, unito all’esiguo apporto di grassi e di sodio li rende preziosi nelle diete ipocaloriche. Donano, inoltre, un piacevole senso di soddisfazione e di sazietà. Chi desidera perdere peso o mantenere la linea, troverà in questi frutti tutto il gusto e il nutrimento che occorre. E potrà, inoltre, contare su un ingrediente particolarmente versatile che può essere consumato così com’è, utilizzato per preparare deliziose pietanze, o spremuto per utilizzarne il succo come gustosa bevanda o per cucinare.