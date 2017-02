Iniziate la settimana con Luna e Mercurio in doppio trigono, capaci di smuovervi da rassicuranti e protettive strategie per lanciarvi in nuovi progetti. Particolarmente entusiasmanti quelli dove sia richiesta la vostra inesauribile vena creativa. Giungono inviti, si aprono contatti importanti

colore: Smeraldo

The Ronettes, I wonder