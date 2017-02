La Luna e Mercurio in doppio, positivo sestile, fanno da sponda ad un periodo in cui le bordate di alcuni transiti dissonanti – Venere e Marte – vorrebbero mettervi in difficoltà, ostacolando il libero fluire degli eventi accuratamente organizzati. Ora avete la possibilità di dribblare questi effetti, a patto di dare ascolto all’intuito. Fidatevi di quel che ‘sentite’

colore: Lampo d’Argento

The Miracles, Do it baby