Ice marathon, la passione corre sul ghiaccio

Ice Marathon: ovvero la maratona sul ghiaccio. Nel 2014, 38.254 italiani sono giunti al traguardo di almeno una maratona. Un record che dimostra la passione per la corsa ma non solo. Anche l’amore per la natura e per gli sport di gruppo. La meta da raggiungere nasconde il significato profondo di un’opera compiuta insieme. Anche se la competizione vede un solo vincitore.

Ma cosa ha di più la corsa sul ghiaccio? Di sicuro le basse temperature rinvigoriscono, aumentano le prestazioni e regalano scenari che fanno bene alla mente. Chi ama la montagna o la neve, desidera correre in ambienti circondati di bianco, all’aria pulita e godere di quel silenzio che solo in questi luoghi si può scoprire.

Ice Marathon: i record

L’inglese Paul Webb e la cilena Silvana Camelio hanno vinto la Antarctic Ice Marathon, una delle gare più estreme al mondo. Otre 40 chilometri di percorso nell’arco di 24 ore che prevede anche due giri intorno alla base dell’Union Glacier Camp, in Antartide. Lo scenario è incantevole: una pista naturale di ghiaccio azzurro.

La passione per l’ice marathon dilaga anche in Italia. La Maratona Alpina del Pasubio, è una delle più longeve corse d’alta montagna. Da 43 anni si svolge ogni anno sul massiccio del Pasubio, al confine tra le province di Vicenza e Trento. La prima edizione ebbe luogo il 20 e 21 settembre 1975 e contò la partecipazione di sole 17 persone, tutte grandi appassionate di montagna. Dal 1979 il percorso è stato solo leggermente variato mentre la lunghezza è rimasta la stessa.

L’edizione 2016 ha raggiunto la cifra record di 570 iscritti. Partenza ore 5,00 da Piovene Rocchette e chiusura manifestazione alle ore 19 poco a valle di Pian delle Fugazze. Francesco Rigodanza, ha raggiunto il traguardo bissando il successo e il record di percorrenza di 4 ore e 20 min dell’anno precedente.

Ice marathon sotto zero: Siberia

Nell’ice marathon di Baikal i partecipanti si sfidano correndo su una coltre di ghiaccio a una temperatura che raggiunge molti gradi sotto lo zero. L’originale maratona si svolge in Siberia ed è arrivata a toccare la decima edizione. Ideata per sensibilizzare le persone sulla potabilità dell’acqua, gli atleti gareggiano per accrescere la notorietà dell’evento.

Il percorso è lungo 42,195 km e gli organizzatori della manifestazione curano minuziosamente il lago ghiacciato, contrastando ogni eventuale cedimento della gelida lastra. Non sempre le condizioni climatiche permettono di correre, ma la competizione registra comunque iscrizioni di anno in anno. Una vera e propria passione per la corsa su ghiaccio.