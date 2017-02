Lingerie romantica: fiori e pizzi per la primavera

Lingerie romantica: questo il must di stagione. La primavera, con il risveglio della natura, è pronta a portare una contagiosa dose di colore nel guardaroba. Oltre a capi d’abbigliamento e accessori, anche l’intimo segue il trend. Addio al classico nero, bianco o color carne. E’ ora di lasciarsi avvolgere, dolcemente, da toni pastello, stampe floreali e delicati pizzi per sottolineare la propria femminilità.

Lingerie romantica: la primavera sulla pelle

Oysho delizia gli animi romantici con la collezione SS17 Midnight romance. Ad andare in scena sono mise che sussurrano sensualità e definiscono la donna con nuovi modelli che si allontanano dal classico concetto di biancheria intima.

Proprio così. Mille e uno capi dall’anima versatile sono pronti a prendere il sopravvento tra long-line in versione reggiseni in top e sleep dress che permettono di andare a letto con stile.

Anche i completi intimi si presentano sotto una nuova veste. Particolari scollature asimmetriche, colletti halter ed elementi sportivi portano una boccata d’aria fresca. Che dire dei materiali? Ricami su tulle, pizzo, velluto e satin creano eleganti effetti ottici. A contribuire alla mission anche i colori, quelli tipici di stagione, ovvero il rosa quarzo, il blu, il lampone e il classico nero in versione total black o ravvivata da fiori o disegni d’ispirazione orientale.

Garden Party: la primavera di Verdissima

Vedo e non vedo. Una sensualità appena sussurrata quella promessa dalla nuova collezione di lingerie Verdissima. Ogni capo permette di indossare direttamente sulla pelle il lato più romantico e chic della bella stagione. “Looking for trasparence” è, infatti, il mood del momento.

A vestire di unicità, eleganza e fascino le forme femminili, è un pizzo leggiadro e ancora un setoso tulle impreziosito da un ricamo a bouquet floreale rifinito con dettagli unici. A dimostrarlo è Softness en plein air con capi dal fascino retrò. A ricoprire reggiseni brassière e slip alti sono pizzi svolazzanti e fiori in versione color polline e cielo. A room with a view, invece, è una collezione impalpabile grazie alla leggerissima microfibra con stampa a raffinato motivo cravatta e un delicato pizzo, il tutto è proposto in rosa e pervinca.

Nota bucolica quella di Blooming day: pizzo docet ma non è da meno la microfibra con ricami effetto stripes, a contrasto e ton sur ton. I colori? Si spazia dall’albicocca al cielo fino al nero. Semplicemente chic.