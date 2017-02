Milano fashion: arriva il primo flagship store D.A.T.E.

Milano fashion. Nel pieno della settimana della moda, tra una sfilata e un after show, a deliziare il popolo modaiolo è stata una nuova apertura. Appuntamento a Brera, in via Ponte Vetero là dove, il 25 febbraio, ha inaugurato la boutique D.A.T.E.

Milano fashion: arriva D.A.T.E.

Chi non li conosce. Dietro un acronimo ci sono loro, quattro giovani che, lasciandosi il passato alle spalle, hanno guardato al futuro lanciando una linea di sneakers. Partendo da un garage di Firenze, le loro calzature artigianali hanno conquistato il mondo.

Il punto vendita milanese vanta una superficie di 40 metri quadrati e, al suo interno, a mettersi in mostra sono tanto le collezioni uomo quanto quelle dedicate a donna e bambino.

Shopping tra arte contemporanea e artigianato

Nulla è lasciato al caso. Il suo arredo è decisamente degno di nota. A prevalere è il minimalismo, quella semplicità che urla rigore e contemporaneità ergo quel che ci vuole per rendere giustizia alle calzature esposte. Il tutto è stato messo a punto in collaborazione con gli architetti Serena Santini e Filippo Santoni. Il risultato? Un perfetto connubio tra artigianato e arte contemporanea. A tutti coloro che hanno sete di unicità, come ha rivelato Emiliano Paci, designer di D.A.T.E., il punto vendita permette di avvalersi di personalizzazioni realizzate con un’apposita macchina per ricamare.

Il monomarca, in realtà, non è un semplice negozio. Qui non si entra solo per fare acquisti ma per vivere una vera e propria shopping experience. Oltre all’esposizione della merce, infatti, è possibile prendere parte a una serie di eventi legati al mondo della musica, dell’arte e del graphic design.

Sneakers alla conquista del mondo

L’apertura milanese è solo il primo passo di una politica di espansione che porterà D.A.T.E. ad allargare gli orizzonti. Proprio così. Ad oggi i prodotti del marchio sono disponibili in oltre 800 negozi multimarca nel mondo. Oltre a le Galeries Lafayette, Harvey Nichols, Boon the Shop and Level Shoe District, nel prossimo biennio è prevista l’apertura di boutique monomarca. Dove? Protagoniste assolute saranno le città della moda quali Parigi, Dubai, Tokyo e Seoul.