Siti di appuntamenti online: gli errori da evitare

Siti di appuntamenti online: un boom che da un lato mostra la voglia di mettersi in gioco. Ma dall’altro anche la solitudine fra quattro mura, davanti ad un computer. E magari la poca voglia di uscire ed incontrare la persona giusta.

Quello di leggere “curricula” su personalità e caratteristiche fisiche non dovrebbe essere il modo giusto per conoscere qualcuno. Ma in molti si affidano alle pagine dei siti di appuntamenti online per non perdere tempo. Corre la società, corre lo sviluppo, corre anche la lancetta dell’amore. Ecco allora i passi da compiere per muoversi con sicurezza nel mondo degli incontri in rete.

Siti di appuntamenti online: scegli le foto giuste

Il primo step per presentarsi degnamente è la foto. È preferibile scegliere scatti in cui siete da soli lasciate perdere foto con amici, selfie con attori o immagini con gli ex. Un buon profilo sui siti di dating può comprendere anche una sola foto. Quella che rispecchia maggiormente la tua personalità. Ma ognuno di noi possiede mille sfaccettature caratteriali, dunque sfruttiamo il limite di immagini proposti dai siti.

Caricate foto che vi rappresentino davvero. E pensate a essere il più sinceri possibile. Se siete fondamentalmente pigri, è inutile optare per l’unica foto che vi ritrae mentre fate pilates.

Evitate l’uso di Photoshop

Che senso ha mostrarvi più alti o più magri? Rischiereste di trovarvi di fronte a una faccia negativamente sorpresa al primo incontro. Lasciate perdere anche scollature e spacchi, lingerie o costumi da bagno. È sempre meglio farsi “scoprire” gradualmente piuttosto che far lavorare l’immaginazione di sconosciuti…

Siate chiari su quello che cercate Il messaggio è proprio questo: dimmi cosa vuoi e ti dirò chi fa per te. Non abbiate paura di risultare anacronistici o troppo pratici. Cercate qualcuno che sia romantico e d’altri tempi? Oppure preferite chi non ha tempo per smancerie e vuole solo un’avventura? De gustibus… il mondo è vario e in fatto di incontri ce n’è per tutti. Date qualche indicazione dettagliata sui vostri interessi, ma anche sui vostri difetti: il profilo deve essere degno di questo nome. Non rimane che incrociare le dita e sperare nel giusto incontro.