Sos doccia: gli errori più frequenti da evitare

No all’acqua troppo calda e agli sprechi: ecco le regole da seguire per una corretta igiene personale

Sos doccia: quante volte lavarsi e come? A mettere in crisi, uomini e donne, è uno di quei gesti che, quotidianamente, si è soliti fare prima di iniziare una giornata lavorativa o in chiusura, per rilassarsi. Ebbene sì, onde evitare di aggredire la pelle, è ora di rivedere le proprie abitudini prestando una maggiore attenzione alla propria igiene personale.

Sos doccia: gli errori più comuni

Temperatura sbagliata, durata eccessiva, abitudini malsane etc.: ecco gli errori più comuni da evitare al fine di volersi bene e non solo. Anche il rispetto dell’ambiente è importante.

Spugna, il paradiso dei batteri

Quando ci si lava, spesso, ci si avvale di una spugna. Una volta terminato il suo uso, è bene prestare attenzione a dove viene riposta. Mai lasciarla nella doccia, l’umidità è nemica. Essendo ricca di buchi, può trattenere cellule morte rivelandosi dunque il terreno ideale per la proliferazione di batteri. Bisogna ricordarsi di lavarla e lasciarla asciugare accuratamente. Occhio alla durata. Sarebbe bene sostituirla ogni due mesi.

Acqua calda, sì ma non troppo

No all’acqua bollente. In inverno potrà risultare piacevole in quanto si pensa possa avere effetti terapeutici ma, in realtà, non è una mossa salutare. Il calore può provocare problemi di circolazione oltre a irritare e arrossare la pelle. Mai oltrepassare i 28-30 gradi.

Occhio alla durata

Sos doccia: dopo una giornata stressante, spesso capita di concedersi qualche minuto in più sotto l’acqua. E’ sicuramente piacevole ma si rischia di rendere la pelle secca. Da non sottovalutare poi il fattore economico: una doccia di 5 minuti consuma circa 80 litri di acqua. Il tempo giusto? 5 o 10 minuti al massimo.

Non serve lavarsi ogni giorno

Farsi la doccia quotidianamente non è in realtà una buona abitudine: può essere troppo invasiva per la pelle: 3 volte alla settimana è più che sufficiente. Oppure, se proprio non si riesce a farne a meno, possono essere sì fatte ogni giorno ma devono essere obbligatoriamente rapide.

Mai strofinarsi con l’asciugamano

Una volta terminata la doccia, al fine di asciugarsi, ci si avvolge nell’asciugamano o si indossa l’accappatoio. E’ bene ricordarsi di non strofinare troppo ma tamponare, delicatamente, la pelle. Lo stesso discorso vale per i capelli. Mai aggredirli con movimenti troppo vigorosi.

Quando applicare la crema

Bisogna aspettare che la pelle sia asciutta per applicare la crema idratante? No. Una volta usciti dalla doccia, entro 3-5 minuti, bisognerebbe distribuirla affinché il prodotto penetri meglio e idrati di più. La pelle secca, invece, è più soggetta al rischio di infezioni.