Iniziate la settimana in contropiede, con la Luna e Mercurio in opposizione a creare un cono d’ombra proprio in prossimità delle vostre certezze. Condizione affascinante per chi tra voi mantiene stabile la consapevolezza del proprio valore, capace di divertirsi osservando in controluce

colore: Grigio Perla

Four Tops, Nature planned it