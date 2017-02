Argomenti da evitare con i colleghi: quali sono?

In media trascorriamo con i colleghi di lavoro più tempo che con gli amici e la famiglia. Ecco che avere un buon rapporto con loro è fondamentale per vivere bene una cospicua parte della giornata. Se volete garantirvi il benessere al lavoro, esistono degli argomenti da evitare con i colleghi. Cose di cui è meglio non parlare per non creare squilibri, disagi, tensioni.

Quali sono gli argomenti da evitare al lavoro?

Secondo l’Huffington Post ci sono dei temi ben precisi da non affrontare. Argomenti da evitare perché toccano corde molto personali e rischiano di accendere scintille anche fra le persone apparentemente più pacifiche. Per esempio, è meglio soprassedere sulle questioni politiche. Il credo politico, sia esso profondo o frutto di superficialità, è qualcosa che va a toccare una sfera molto intima, quella degli ideali. Si rischiano scontri molto accesi quando si evocano questioni politiche, anche semplicemente derivanti da fatti di cronaca. Meglio soprassedere.

Quello che si fa nella sfera privata, ovvero sotto le lenzuola, dovrebbe essere un argomento tabù fra colleghi. Anche nel caso si parli di una vita sessuale scarsa o inesistente. Parlare di cose private può creare nelle persone in profondo disagio, e oltrepassare la linea della privacy può mettere in cattiva luce. Allo stesso modo, è assolutamente vietato parlare di cosa gli altri fanno nella loro camera da letto. Oltre ad essere profondamente maleducato, vi renderà ‘quella/quello da evitare’ perché si permette di speculare sulle questioni intime degli altri.

Argomenti da evitare sono anche quelli che riguardano il vostro passato. Specialmente se vi piace dipingervi come giovani scavezzacollo, che facevano bravate, ‘wilde’. Non tutti lo troveranno divertente. Anzi, qualcuno potrebbe pensare che non siate affidabili o non sappiate quali sono i limiti nelle cose. Giocatevi solo la carta di chi siete oggi, e non lasciate all’immaginario dei colleghi lo spazio per voi da giovani.

Argomenti da evitare che riguardano il lavoro

Oltre alle tematiche personali, ci sono anche argomenti da evitare che riguardano la sfera lavorativa. Questioni come lo stipendio. Probabilmente, anzi, sicuramente nello stesso luogo di lavoro vi sono delle disparità: meglio non portarle a galla con i colleghi. Oppure il vostro malcontento. Stare sempre a dire quanto odiate il vostro lavoro vi fa apparire come una persona negativa, pesante, con cui non viene voglia di collaborare. Infine, non lasciatevi andare a commenti negativi sulle capacità lavorative di un collega. Se qualcuno è incompetente lo deciderà il capo, non voi. E parlare male degli altri fa apparire insicuri, sempre.