Oggi anche la Luna si mette di traverso, insieme a Venere e Marte che vi rendono piuttosto battaglieri e poco inclini ai compromessi. In fondo si tratta proprio di tirare fuori una bella grinta per superare l’impasse di queste opposizioni di stagione. Non dubitate del vostro passo, procedete decisi, ma leggeri

colore: Giada

Yoko Ono, Walking on thin ice