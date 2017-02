Mercurio in ottimo sestile dona intuizioni ben ancorate alla logica della ragione pura, con sprazzi di vera e propria ispirazione poetica. La Luna di oggi potrebbe inibirne l’espressione plateale, ma saprete fare tesoro di quanto vi passa per la testa, per donarlo a chi veramente conta per voi

colore: Lampo d’Argento

Fatboy Slim, Radioactivity