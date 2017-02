Wikimedia Commons Tipici della pasticceria francese sono i Bugnes, piccole frittelle realizzate con lievito di birra e lievitate a lungo, dorate, croccanti, a forma di rombo e arricciate a forma di cravatta. iStock I Churros sono dolci tipici della Spagna da gustare ad ogni angolo della strada. L’impasto di zucchero, burro, acqua e sale, dopo la frittura, è da gustare con una cioccolata calda. iStock Con un ripieno di formaggio quark, le Quarkbällchen sono le frittelle tipiche della Germania, da scegliere in alternativa ad un classico Berliner, il krapfen ripieno di marmellata. iStock Fin dalle origini sono i dolci tipici di Carnevale inventati a Liegi: stiamo parlando delle Gaufres, cialde a nido d’api da riempire con marmellata, cioccolata o crema. iStock Panini dolci di farina ma con un ripieno da leccarsi i baffi: sono i Semla tipici dei paesi nordici e in particolare della Svezia. La pasta di mandorle e la panna montata sono il segreto della loro bontà. iStock Nel mondo anglosassone, c’è un giorno dedicato a questo dolce. È il “Pancake Day”, celebrato il Martedì Grasso e che prevede anche un’insolita corsa tra le strade della “City”. Wikimedia Commons Viene mangiato per purificarsi il giorno prima della Quaresima. Lagàna è un pane azzimo tipico della Grecia, preparato per essere gustato dalle famiglie in campagna e nei parchi all’aperto. iStock Negli USA il Carnevale di New Orleans è uno tra quelli più imponenti. Sacro e profano si uniscono nei festeggiamenti nello stato della Louisiana, dove i cittadini sono soliti gustare la “King Cake” multicolore. iStock Oramai è un evento di portata mondiale come il Carnevale di Venezia e quello di Viareggio. Il Carnevale di Trinidad e Tobago è noto per i costumi e le danze caraibiche. Piatto tipico è una zuppa di mais e piselli. E’ Rio de Janeiro però la capitale mondiale del Carnevale. Oltre alla tradizionale Feijolada, i partecipanti alle sfilate più spettacolari del mondo sono soliti gustare i Papos de Anjo, dolci ricoperti di sciroppo alla vaniglia.

I dolci più golosi del Martedì Grasso

Martedì Grasso è una festa celebrata nei paesi a tradizione cattolica ma diffusa ormai in tutto il mondo con festeggiamenti giocosi a base di maschere, travestimenti e sfilate di carri allegorici. In Italia, dalla Valle D’Aosta alla Sardegna, i festeggiamenti sono iniziati il 23 febbraio, il cosiddetto “Giovedì Grasso”. Terminano proprio oggi 28 febbraio, il “Martedì Grasso”. Ad eccezione di Milano, dove il Carnevale Ambrosiano cadrà il 4 marzo.

L’occasione è perfetta per gustare i dolci tipici. Dalle castagnole alle frittelle, dalle chiacchere – tipiche in Lombardia, Piemonte, Veneto o Emilia – al migliaccio napoletano e alla pignolata siciliana. La tradizione culinaria del Bel Paese è ricca di ricette gustose per tutti i palati. Ma all’estero quali sono i piatti tipici del Carnevale? eDreams propone dieci destinazioni dove volare e soggiornare al miglior prezzo per scoprire e assaggiare dieci diverse specialità gastronomiche. Eccole!

