Ricette di Carnevale a base di Gorgonzola

RICETTE DI CARNEVALE PER MARTEDI’ GRASSO

Per il giorno del martedì grasso anche chi è a dieta può fare un’eccezione e concedersi alcune gustose ricette di Carnevale. Frappe e castagnole sono la regola, ma ci sono altre idee gourmet da cui lasciarsi conquistare. In fin dei conti, non è il nome stesso di questa giornata un invito a lasciare da parte i cibi light?!

RICETTE DI CARNEVALE AL GORGONZOLA

Per un menu di Carnevale goloso e fuori da comune, il Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola Dop propone alcune ricette facili da realizzare. Gustosi frollini al Gorgonzola Piccante o semplici muffin con pancetta e Gorgonzola Dolce. Appetitose crespelle con radicchio e Gorgonzola e, per concludere, una dolce rivisitazione delle classiche frittelle di Carnevale con pere e confettura di rose. Di seguito vi sveliamo una di queste ricette, per le altre e nuove idee vi rimandiamo al sito www.gorgonzola.com

FROLLINI AL GORGONZOLA

I frollini al Gorgonzola sono una delle ricette di Carnevale più golose. Per preparare 70/75 biscotti ci serviranno:

– Gorgonzola piccante dop 80 g.

– Burro 110 g.

– Farina tipo 00 130 g.

– Lievito in polvere 1 cucchiaino.

– Noci 50 g.

– Panna fresca liquida da cucina 30 g.

– Parmigiano Reggiano 50 g.

– Semi di sesamo nero 10g.

– Sale q.b.

RICETTE DI CARNEVALE: PREPARAZIONE DEI FROLLINI AL GORGONZOLA

Tagliamo il gorgonzola a cubetti e poniamolo in una con il parmigiano grattugiato. Tritiamo finemente le noci e mettiamole da parte. Mettiamo su una spianatoia la farina setacciata, il burro, il lievito, il sale e il pepe. Impastiamo fino ad ottenere una pasta liscia. Uniamo all’impasto il gorgonzola e il parmigiano grattugiato. Impastiamo e formiamo un panetto. Ricopriamolo con la pellicola e poniamolo in frigorifero per circa mezz’ora.

Trascorso il tempo di riposo, stendiamo l’impasto su una spianatoia infarinata formando una sfoglia di circa 1 cm di spessore. Con l’aiuto di uno stampino rotondo di circa 3 cm di diametro ritagliamo i biscotti. Disponiamoli su una teglia foderata con della carta da forno. Spennelliamo i biscotti con la panna e ricopriamoli con noci tritate e semi di sesamo.

Cuociamo in forno preriscaldato a 180° per circa 20 minuti. Estraiamo i frollini dal forno e lasciamoli raffreddare su una griglia.