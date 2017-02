Rosamund Pike, fascino british per l’ex Bond Girl

Dai red carpet al piccolo schermo, l’attrice inglese si conferma un’icona di stile. Il nero non delude mai, parola di Givenchy by Riccardo Tisci

Rosamund Pike è un’attrice britannica, classe ’79, la cui carriera è ricca di ruoli degni di nota. Era il 2002 quando si calò nei panni di Bond Girl interpretando Miranda Frost in “La morte può attendere”. Fu solo l’inizio di una lunga serie di successi. Come dimenticare poi la sua interpretazione di Jane Bennet in “Orgoglio e Pregiudizio” e quella di Amy Dunne in “L’amore bugiardo – Gone Girl”?

Il suo curriculum è ricco di voci interessanti in quanto, oltre a recitare, l’ex studentessa di Oxford suona il violoncello e parla correttamente francese e tedesco. Le doti artistiche sono di famiglia visto che suo padre è un cantante d’opera e la madre una violinista.

Rosamund Pike, la classe inglese non delude mai

Bella e brava. Lo stile inglese c’è e si fa sentire, anche nei look. Dai red carpet al piccolo e grande schermo, in quanto a stile Rosamund non perde mai un colpo. Niente eccessi, il suo essere acqua e sapone la rende semplicemente unica nel suo genere.

Ospite del programma “The Tonight Show” condotto da Jimmy Fallon, Rosamund ha indossato un abito-sottoveste in crêpe di jersey a cui ha abbinato dei sandali neri in pelle della collezione Spring/Summer 2017 Givenchy by Riccardo Tisci.

Il fascino della sottoveste

Proprio così, a volte la semplicità ha una grande vestibilità. La sensualità del nude look in questo caso incontra l’eleganza del nero, un sapiente matrimonio che si traduce in una mise minimalista ma, allo stesso tempo, iper femminile e di classe. Nulla di volgare. La scollatura è generosa ma, a rendere più pudico l’abito, è un velo dall’effetto vedo e non vedo di grande impatto.

Make up nature

Niente esagerazione nemmeno con il make up. Un trucco essenziale il suo. Ecco che un filo di mascara, un rossetto nude e un tocco di blush sono sufficienti per sottolineare il suo incarnato e, ovviamente, i bellissimi occhi chiari. Stesso discorso per i capelli che porta raccolti.