Settimana bianca in agriturismo: ecco dove

Una passione che non conosce stagionalità quella del soggiorno in agriturismo, sempre più scelto anche per la settimana bianca

La settimana bianca è un momento dell’anno atteso con trepidazione da appassionati di sci e snowboard. Molte sono le offerte con skipass compreso nel prezzo in hotel con aeree relax ed altri comfort. Così come si trovano pacchetti ad hoc rivolti a studenti o famiglie. A questo si aggiunge la possibilità di organizzare anche una vacanza invernale in agriturismo. La percentuale di stranieri che ha prenotato una struttura agroturistica per l’inverno è salita del +9%. Con una spesa media di 236 euro a settimana. La vacanza in agriturismo non va soltanto intesa come un’occasione di contatto con la campagna. Si pensa sempre ai mesi più caldi dell’anno per questo tipo di soggiorni. Invece, secondo un’indagine di Agriturismo.it, partner di Casevacanza.it e leader del settore, viene scelto da chi ama sciare ma non vuole rinunciare al risparmio. E neanche ad un’esperienza più diretta col territorio.

SETTIMANA BIANCA ALTERNATIVA

Per questo si sceglie la settimana bianca in agriturismo. Lo studio ha preso in considerazione le province italiane in cui sono presenti agriturismi che distano al massimo 30 minuti di auto da un comprensorio sciistico. La regione che occupa i primi due posti della classifica delle province più richieste per la settimana bianca in agriturismo è il Trentino Alto Adige. A Bolzano, prima in classifica, la spesa di 215 euro a persona risulta più bassa della media nazionale.

Segue la provincia di Trento con prezzi più alti, pari a 251 euro. La sorpresa più grande è quella del terzo posto del podio, occupato da Catania e dalle sue località alle pendici dell’Etna. L’area del vulcano, infatti, è sempre più conosciuta e ambita dai turisti italiani e non solo. Qui la spesa per la settimana bianca risulta più alta della media ed è pari a 280 euro a persona. Seguono poi le zone di Cuneo, Bergamo e la Val Brembana, Aosta e Torino.

DOVE SOGGIORNARE IN AGRITURISMO DURANTE LA SETTIMANA BIANCA

Per chiudere la classifica ci sono le due province a ridosso degli Appennini, Massa Carrara e Macerata, e L’Aquila. Oltre a sciare si cercano altre esperienze. Quelle tutte da vivere per entrare a contatto con il territorio e le sue tradizioni. Il turismo esperienzale, non a caso, è uno dei trend vincenti per questo 2017. Gli agriturismi a pochi passi dalle piste offrono diverse attività. Dai classici corsi di cucina alle degustazioni di vino e prodotti tipici. Dal ricamo con il tombolo all’intaglio del legno. Dalla possibilità di mungere le capre alle passeggiate sulla neve in sella ai ponti o a bordo di carrozze trainate da cavalli. Tocco di originalità la settimana bianca da vivere insieme a colonie di alpaca.