Yacht style: in primavera la moda prende il largo

Lo stile navy è un classico dell’eleganza maschile pronto a tornare in scena in chiave urban: ecco i capi di stagione

Yacht style: in primavera si sogna la brezza marina anche rimanendo dietro alla scrivania. Proprio così. Il fascino dei lupi di mare non conosce confini. Perché non fare dunque tesoro di quelle mise tipiche da barca per condire con un tono marinaro l’outfit cittadino?

Yacht style: dal mare alla città

A fare tesoro del trend sono stati innumerevoli brand scesi in campo con collezioni dedicate all’uomo metropolitano sempre molto attento all’immagine. Lo stile marinière conquista Armata di Mare, storico marchio italiano di abbigliamento maschile che porta in città il profumo di mare.

Armata di Mare, impazza lo stile navy

Lo yacht style, declinato in versione urbana, è il leitmotiv della collezione Primavera/Estate 2017 che, assicurando un sapiente mix di eleganza e innovazione, soddisfa le aspettative di coloro che pretendono praticità senza rinunciare a raffinatezza e classe.

Chi è solito fare i conti con contesti metropolitani piuttosto che con porti, spiagge e onde, niente paura. I capi proposti rimandano alle tipiche tinte nautiche come il bianco e i toni del blu a cui si aggiungono colori brillanti come giallo, rosso, verde e royal. Non c’è che dire, sono decisamente funzionali e versatili, perfetti per ogni tipo di avventura.

Tra i capi rappresentativi della nuova collezione c’è, ad esempio, il gilet con cappuccio in tessuto 100% nylon imbottito e trapuntato orizzontalmente. Vivace e frizzante anche il giubbino, sempre con cappuccio, in tessuto 100% poliammide, sfoderato e packable. Non possono mancare le polo, come quella a manica corta in piquet 100% cotone con ricami e stampe nautiche sulle maniche e al petto.

Paul&Shark, la rivoluzione dell’eleganza

Lo stile marine piace anche a Paul&Shark che, per la prossima Primavera/Estate 2017, propone capi perfetti per creare outfit sporty-chic. La nuova eleganza maschile è sì classica, ma meno rigida. Un must che non deve mancare nel guardaroba di ogni uomo è il blazer dal taglio sartoriale, leggero e sfoderato, perfetto tanto per l’ufficio quanto per il tempo libero. Addio formalità ergo è bene dimenticarsi della camicia prediligendo, piuttosto, la t-shirt in maglia.

Chi l’ha detto poi che il pantalone deve rigorosamente essere dello stesso colore della giacca? Il completo spezzato è sicuramente vincente. Puntare sui colori a contrasto è una scelta di stile che premia.

Mai sottovalutare l’importanza, e il potere, degli accessori. Un esempio? Il backpack in nylon stampato e le sneakers in pelle scamosciata sono quei dettagli che possono fare la differenza. Pronti a salpare? E’ l’ora di cavalcare l’onda per essere al passo con i trend di stagione.