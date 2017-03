Leolandia con Masha, Peppa e Thomas

LA STAGIONE 2017 DI LEOLANDIA

Il prossimo 18 marzo Leolandia inaugurerà la stagione 2017 all’insegna del divertimento, con novità per bambini e famiglie. L’intero weekend sarà dedicato alla festa del papà, con tante sorprese a tema, giochi ed intrattenimenti. Tra gli eventi in programma, ci sarà una simpatica prova per scoprire a quale personaggio assomiglia il proprio papà. E poi divertenti photo booth e incontri con i personaggi del magico mondo di Leolandia. Insomma, bimbi e genitori potranno festeggiare e condividere momenti davvero speciali.

I NUOVI SPETTACOLI DI LEOLANDIA

Il celebre parco di Capriate San Gervasio (BG) presenta inoltre quest’anno due spettacoli inediti. Un’avventura da vivere alla Riva dei Pirati alla ricerca di una misteriosa Maschera Perduta tra le terre esotiche e La Pepita Rubata, che vi farà immergere nell’atmosfera dei cowboy insieme a Leo Sceriffo per recuperare una rara pietra preziosa.

A LEOLANDIA MASHA E ORSO

Non mancheranno, inoltre, anche in questa edizione 2017, i simpatici protagonisti dello show Canta e balla con Masha e Orso. Dopo il successo dello scorso anno torneranno sul palco più spumeggianti che mai. Ovviamente anche i loro amici lupi, per l’occasione, arriveranno a Leolandia con un mezzo speciale tutto da scoprire. Tutti i buffi protagonisti del cartone animato sono dunque pronti a regalare al pubblico uno show in grande stile!

UN PARCO DIVERTIMENTI DOVE I SOGNI PRENDONO VITA

In ogni angolo di Leolandia si potrà fare il pieno di magia e divertimento. Grande conferma, infatti, anche per gli altri spettacoli, che lasceranno gli ospiti a bocca aperta. Come Magica Avventura, forte del suo cast eccezionale di 8 acrobati internazionali e 20 ballerini. Già vincitore del premio Parksmania Awards 2016 per il miglior show indoor, si arricchisce di numeri acrobatici sempre più straordinari.

IL MONDO DEI CARTONI ANIMATI

Leolandia è il luogo dove la magia diventa realtà, dove i bambini possono incontrare i personaggi più amati dei cartoni animati. Ad attenderli, oltre i simpatici Masha e Orso, il Mondo di Peppa Pig e gli scintillanti vagoni blu del Trenino Thomas. Ma non finisce qui. Tanti nuovi beniamini dei piccoli arriveranno a trovarli nel corso della stagione!