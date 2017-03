Liquirizia, attenzione all’assunzione in gravidanza

Liquirizia e alimentazione, un matrimonio non sempre perfetto. Anche quando parliamo di un noto snack e dolciume come la liquirizia. Da oggi bisogna avere qualche attenzione in più.

Salute e liquirizia: astenersi durante la gravidanza. Un nuovo studio presso l’Università di Helsinki (Finlandia) mette in evidenza i legami tra il consumo di questa radice e i problemi intellettuali e comportamentali nei bambini. Il responsabile di questi disturbi sarebbe glicirrizina, un molecola presente nella liquirizia. A riportarlo è il noto giornale Le Figaro.

Salute e liquirizia: lo studio

Lo studio, pubblicato il 3 febbraio sulla rivista American Journal of Epidemiology, ha confrontato i risultati dei test di memoria e l’intelligenza di 378 bambini, ora adolescenti, le cui madri hanno mangiato diverse quantità di liquirizia. Quelli esposti ad alte dosi (250 g per settimana) nel grembo aveva prestazioni inferiori in memoria e un QI inferiore rispetto agli altri. Tra le ragazze, l’esposizione in utero sarebbe responsabile della pubertà precoce e di un indice di massa corporea (BMI) superiore al normale.

Alza la pressione

D’altra parte, l’assunzione di glicirrizina non è consigliabile a soggetti con ipertensione. La molecola ha abbassato i livelli di sodio nel sangue causando un aumento della pressione arteriosa, insufficienza cardiaca e aritmie. Dal 2009 in Francia, l’Agenzia francese per la sicurezza dei prodotti sanitari (Afssaps) ha informato le persone con più di 40 anni di limitare il consumo di liquirizia.

Senza allarmismi quindi, ma con coscienza, è importante valutare il proprio stato di salute prima di mettersi a tavola. Oppure prima di scegliere quale snack consumare tra un pasto e l’alto. Anche l’innocua radice può contenere caratteristiche che si sposano male con il periodo di vita o con la salute personale. Basta solo un po’ di attenzione.