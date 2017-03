Protezione UV: gli occhiali da sole dell’estate

Gli occhiali da sole sono intesi da molti come un semplice accessorio di moda. Sbagliato. Oltre all’estetica c’è di più. Parliamo infatti di uno strumento fondamentale al fine di proteggere gli occhi dai raggi ultravioletti. Proprio per questo motivo è indispensabile soffermarsi sulle lenti che devono assicurare la massima protezione UV, soprattutto in condizioni estreme.

Protezione Uv: Barberini Eyewear

La qualità è garantita quando c’è di mezzo il leader mondiale nella produzione di lenti in vetro ottico: Barberini Eyewear. L’azienda è sempre pronta a soddisfare le esigenze di tutti coloro che intendono affrontare ogni situazione senza compromessi. Per la bella stagione, ad assicurare la miglior visione possibile, è una nuova linea di occhiali caratterizzata dal Platinum GlassTM, materiale innovativo e performante. A fare la differenza è anche la presenza di minerali, detti Terre Rare, che permettono di migliorare il contrasto visivo senza alterare l’immagine reale.

Sono ben due le nuove varianti del modello Voyager, entrambe con protezione UV400, disponibili in edizione limitata: una montatura deluxe arricchita sul frontale da finiture in pelle che incorniciano il ciliare e sfumature ispirate ai riflessi del cielo e il Voyager total black con Leather Cord.

L’estate è a colori in casa Ray-Ban

Anche Ray-Ban, leader mondiale nel settore eyewear da quasi 80 anni, celebra la bella stagione con vibranti colori. I meriti vanno alle nuove lenti Chromance pronte a garantire elevate performance grazie a una particolare composizione di pigmenti ad alto contrasto, trattamenti anti-riflesso e filtri polarizzanti. Il tutto permette di calibrare la luce e ottimizzare contrasti, colori e figure, filtrando i dannosi raggi UV eliminando così bagliori e riflessi.

Lenti Chromance per vederci chiaro

Il risultato è una visione nitida. Ma non solo. Leggerezza, flessibilità, resistenza agli urti e protezione dai raggi UV, rendono i nuovi occhiali il non plus in fatto di comfort e qualità. Da non dimenticare poi lo speciale trattamento idrofobico e il trattamento a specchio delle lenti colorate sfumate.

Che dire poi del design? Per l’uomo moderno c’è la montatura da sole che si ispira all’inconfondibile DNA del modello Predator. Sia nella versione lucida che in quella opaca, ci sono loro, le nuove lenti a specchio sfumate Chromance grigie, blu o verdi.

Per chi cerca una soluzione grintosa, ecco l’occhiale che rimanda all’iconico modello Wayfarer. Non è da meno la forma pilot, un leggerissimo occhiale da sole in metallo che si sposa perfettamente con le innovative lenti a specchio nelle tonalità grigio a specchio argento, blu flash a specchio o marrone a specchio oro.