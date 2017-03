Mercurio in segno d’Acqua movimenta armoniosamente le modalità di contatto e comunicazione, chiarisce gradualmente le idee, indica soluzioni assai interessanti ad ogni questione sospesa. Anche il vostro fascino ne risente positivamente, in coppia e in società. Persuasivi, incantatori

colore: Acqua

Robert Wyatt, Shipbuilding