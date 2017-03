Spazzolino da denti. Mai condividerlo con il partner

Si dice sempre che le mani siano un vero e proprio ricettacolo di germi ma, a quanto pare, la bocca non è da meno. Stesso discorso vale per lo spazzolino da denti motivo per cui è cosa buona e giusta prestare la massima attenzione a come viene usato e conservato. A ognuno il suo. Mai condividerlo con altre persone, nemmeno con il partner.

Spazzolino da denti: occhio ai germi

Quante volte si decide, all’ultimo, di passare la notte fuori? Un imprevisto può capitare a tutti. Spesso, forse ingenuamente, si pensa di potersi avvalere dello spazzolino altrui per andare a dormire con la bocca pulita. Niente di più sbagliato. Stando a quanto riporta il Reader’s Digest, nota rivista mensile statunitense, i rischi per la salute sarebbero tanti.

Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Microbiology, la bocca è la patria di più di 700 specie di batteri che possono essere facilmente condivisi. Come? Basta un bacio, bere dallo stesso bicchiere e sì, usare lo stesso spazzolino da denti. Anche se non tutti i batteri sono dannosi, alcuni, come lo stafilococco e l’Escherichia coli, possono portare a infezioni e malattie.

Mai condividere lo spazzolino

“Lo spazzolino da denti potrebbe essere un vettore per la diffusione di batteri e virus”– ha dichiarato Steven F. Schwartz, dentista di New York. Oltre a banali mal di gola e raffreddori, si parla anche di herpes, polmonite, HIV e HPV.

Proprio così. Condividere uno spazzolino da denti significa che tutto ciò che è nella propria bocca può passare in quella di qualcun altro. In caso di emergenza dunque, quando si è fuori casa, il dottor Schwartz consiglia di ricorrere al dito o avvalersi di un panno.

Occhio all’umidità

Non è tutto. Appurato il fatto che lo spazzolino non debba essere condiviso, è bene imparare a trattarlo correttamente. Sia il dottor Schwartz che l’American Dental Association, raccomandano di risciacquarlo con attenzione dopo ogni uso. E’ bene inoltre ricordarsi di non lasciarlo sul lavabo bensì riporlo in posizione verticale. Non è tutto, è bene separarlo dagli altri spazzolini da denti: “Una volta lavati i denti, bisogna sciacquarlo con acqua tiepida per lasciarlo poi asciugare” – suggerisce il Dott Schwartz. Ebbene sì, è risaputo, i batteri prediligono gli ambienti umidi. E’ dunque importante che, tra un uso e l’altro, sia completamente asciutto.

Un’altra tecnica igienizzante fai da te è quello di lavare, una tantum, lo spazzolino con Listerine, bicarbonato di sodio e/o alcool per una pulizia profonda. Tutto ha una fine motivo per qui l’American Dental Association ricorda di sostituire lo spazzolino almeno ogni 2 o 3 mesi. Il tempo si riduce in caso di malattie come l’influenza o raffreddore.