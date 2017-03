Plutone in lungo transito favorevole sta rafforzando aspetti profondi dell’atteggiamento interiore: diventa più facile stare in equilibrio e ridimensionare vecchie insicurezze. Mantenetevi lungimiranti, e continuate così, facendo attenzione alle insidie di Mercurio in opposizione, che tenta di scompigliare i vostri piani

colore: Ametista

Tiziano Ferro, Potremmo ritornare