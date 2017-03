iStock O fate qualche altro lavoro di casa che il vostro partner solitamente odia fare. iStock Prendete il telefono e fate una telefonata invece di mandare un messaggio. iStock Fate un piano e non state a discutere su dove andare e che film vedere. iStock Portate un souvenir dal vostro viaggio. iStock Offrite l'ultimo morso. iStock Condividete una ricetta di famiglia, iStock Prendete da asporto il suo cibo preferito. iStock Sorprendete lui o lei con qualcosa di carino, soprattutto se ha avuto una brutta giornata. iStock Comprate qualcosa che lui o lei stava per acquistare da solo/a. iStock Preparate il caffè e portatelo al vostro partner nel letto. iStock Vestitevi bene ogni tanto. iStock Lasciate dei bigliettini. iStock Taggate lui o lei in un post carino o romantico sui social. iStock Preparate a lui o lei il pranzo da portare al lavoro. iStock Portate lui o lei nel vostro posto preferito. iStock Insistete per iniziare una serie insieme. iStock Appendete una foto di voi due.

I piccoli gesti dell’amore

Come far sentire amata la propria metà? A volte tutto ciò che serve è un gesto inaspettato di romanticismo per mostrare a qualcuno quanto vi preoccupate lei/lui. Piccole attenzioni riservate solo a chi amate.

Sia che vogliate fare una grande dichiarazione d’amore o una semplice sorpresa, un gesto romantico porterà un sorriso sul volto del vostro partner.

Qui ci sono 17 gesti romantici che il vostro partner apprezzerà di sicuro. Perché non provare a metterli in pratica per rafforzare il vostro rapporto di coppia?

Fonte Business Insider

