Incidenti domestici: il pericolo è sottovalutato

Il campione è solo torinese, quindi non può fare testo per l’Italia intera. Ma può essere una cartina tornasole, un finestra sul tema che permette di farsi un’idea della questione, che non va assolutamente sottovalutata. Parliamo di incidenti domestici, e dell’indagine effettuata dall’Osservatorio di Sara Assicurazioni, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia. Cosa emerge da questa ricerca? Che le persone temono gli incidenti domestici, ma sempre non si comportano in modo da evitarli.

Incidenti domestici sottovalutati: l’indagine

Ogni anno tra le mura domestiche gli incidenti sono 4,5 milioni, di cui 8000 mortali. Con questa inquietante prefazione, l’Osservatorio Sara Assicurazioni introduce l’indagine condotta tra i torinesi. Che affermano di sentirsi al sicuro nella propria casa, almeno nel 78% dei casi. E di non fare nulla (il 28%) per prevenire gli incidenti domestici. Qualcuno (un altro 28%) pensa che la questione della sicurezza riguardi la messa a norma degli edifici, non i comportamenti personali. Il 22% degli intervistati ritiene che non vengano fornite sufficienti informazioni al riguardo.

Quali sono gli incidenti più temuti? La fuga di gas è quello che più temono i torinesi (58% degli intervistati), seguiti dagli incendi (per il 50%) e la perdita d’acqua (32%). Il piccolo incidente dovuto a distrazione -scivolate, inciampi, rottura di vetri – preoccupa il 30% degli intervistati. E’ proprio questo dato che fa scattare l’allarme: si tratta di episodi assolutamente sottovalutati. Infatti, secondo i dati forniti dal Dipartimento di Medicina del Lavoro dell’Ispesl (Istituto per la prevenzione e sicurezza del lavoro) ogni anno circa 4,5 milioni di incidenti avvengono tra le pareti di casa di cui 8.000 mortali. E il più frequente è proprio la caduta, che da sola corrisponde al 40% degli incidenti domestici.

Le persone più soggette agli incidenti domestici sono le casalinghe, per la loro elevata permanenza in casa e l’utilizzo della maggior parte degli elettrodomestici. Assieme a loro i bambini e gli anziani. I danni alle persone sono la conseguenza più temuta dagli intervistati (74%). Ma anche il rischio di subire danni alla casa (44%). L’idea di spendere soldi per riparare il danno crea ansia al 72% degli intervistati. Ma solo per il 14% il rammarico viene dal non essersi tutelati in anticipo. Come? Per esempio indossando calze antiscivolo quando si sta a casa, non lasciare caminetti e fornelli incustoditi. Maneggiare fili elettrici o tenere coltelli con attenzione, e soprattutto tenerli fuori dalla portata dei bambini.