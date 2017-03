Quando il turismo è social friendly: i dati dell’Istat

Il turismo è il settore che in percentuale utilizza di più la rete: il fenomeno social è in crescita rispetto a tre anni fa

Social media: spesso criticati, quasi sempre amati. Le tecnologie e le pratiche in linea che le persone adottano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio sono all’ordine del giorno anche per quel che riguarda il turismo. E’ infatti il settore che in percentuale utilizza di più la rete. Rispetto a tre anni fa il fenomeno è in crescita. Le imprese dell’alloggio social sono passate dal 65,4% all’’86,4%. E il dato della ristorazione dal 42,3% sale al 51,8%. Ecco, dunque, che nel turismo il business subisce impennate notevoli anche grazie ai social media.

IL FENOMENO DEI SOCIAL ANCHE NEL TURISMO

Si stima, infatti, che nel 2016 oltre 4 attività su 5 attive nel comparto dell’alloggio dichiarano di utilizzare almeno un social media nella propria azienda. Anche nella ristorazione 1 impresa su 2 è social friendly e il 15% dei ristoranti è online con più piattaforme. Ma perché anche le imprese utilizzano i social? Principalmente per lo sviluppo dell’immagine dell’impresa o del prodotto. Siamo al 73,4% per l’alloggio e al 49% per la ristorazione. Con 21 punti % di differenza rispetto al 2013 la comunicazione attraverso i social network nel comparto della ricettività risulta quindi in netta crescita. Cosi come la ristorazione, con 9,5 punti % di differenza.

I DATI ISTAT

E’ quanto emerge da un’elaborazione dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Istat. A seguito dell’evento in Villa Reale “12 incontri per 12 territori”. Che ha analizzato le tecniche della comunicazione digitale. Quelle usate da ristoratori e da imprenditori brianzoli del settore agroalimentare per accrescere il proprio business. La regione Lombardia, infatti, come dichiara l’Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, “è impegnata a ripensare radicalmente e rendere ancora più efficaci la presenza digitale, la comunicazione e la promozione della Lombardia come destinazione turistica e dove poter fare impresa.”

Il Presidente della Camera di commercio di Monza e Brianza aggiunge che “Fare turismo oggi significa vivere un’esperienza che, grazie alla rete, si protrae nel tempo e nello spazio. In questo percorso un ruolo prezioso è svolto dai social media. Che arricchiscono di contenuti e significati l’esperienza turistica stessa.”