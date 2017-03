Scarpe personalizzate: l’eccellenza è custom-made

La tendenza alla customizzazione, alla moda fatta su misura, contagia anche le calzature. La voglia di rendere unico e irripetibile un accessorio non poteva esimersi dall’abbracciare il mondo delle scarpe, anche quelle da uomo. Ecco che due grandi firme del Made in Italy propongono il servizio per avere scarpe personalizzate made to order. Con una particolare attenzione ai clienti digitali. Santoni e Tod’s.

Scarpe personalizzate: i colori Santoni

Santoni ha presentato l’esclusivo servizio di personalizzazione di un’icona del brand. Il modello Carter, calzatura da uomo in doppia fibbia, emblema dello stile del marchio, entra a far parte del servizio ‘mysantonicolours’. Si tratta di una sezione del sito www.santonishoes.com nella quale è possibile scegliere il colore della propria Carter. Monocolore o bicolore: l’ampia gamma di tonalità rende le combinazioni assolutamente inedite. Una palette di 16 nuance, per un totale di 500 combinazioni possibili. Tutte realizzate e stese a mano. E per chi desidera un’accezione ancora più letterale delle ‘scarpe personalizzate’ Santoni offre il servizio di siglatura nel sottopiede. Il tutto, una volta scelto e ordinato online, arriva a casa in 4 settimane.

My Gommino: le scarpe personalizzate Tod’s

L’estate scorsa Tod’s ha lanciato l’idea di My Gommino, versione personalizzata dell’iconico mocassino del brand, che si può ordinare attraverso l’apposita (e omonima) app. Il celebre Gommino può essere customizzato al 100&. Colore, modello (5 per uomo e 4 per donna), fodera interna, persino cuciture e accessori. E, naturalmente, il timbro a caldo come tocco finale. Ogni pezzo è realizzato a mano da artigiani italiani. Il best seller di Tod’s, nato sul finire del anni ’70 e icona del jet set internazionale con le sue 133 sfere di gomma, diventa così un accessorio attraverso il quale esprimere la propria individualità e il proprio gusto.