Sesso di mattina: la domenica è il giorno ideale

Sesso di mattina. O meglio alle 9.00 di mattina. È il momento ideale per la maggior parte degli inglesi che hanno risposto a un sondaggio realizzato per Superdrug store, catena inglese di centinaia di negozi di bellezza e salute. Per 2.000 intervistati in questo orario incontrarsi sotto le lenzuola è davvero eccitante. Ma il giorno prediletto è la domenica.

Sesso di mattina: la domenica è il giorno favorito

Elite Daily riporta, insieme ai risultati del sondaggio, altri elementi che si riferiscono agli orari e ai giorni migliori in cui fare sesso. L’esperto di sessuologia Alix Fox spiega il perché le 9.00 del mattino di domenica siano così popolari. “Non sono affatto sorpreso che la domenica mattina sia un momento dedicato alla sessualità. Le persone sono rilassate, e hanno più tempo rispetto ai giorni lavorativi”.

La rivista inglese Metro riporta altre motivazioni del successo dei rapporti di buon mattino. Intanto è una scelta spontanea e dunque più eccitante. L’incontro tra i corpi avviene all’improvviso e spesso senza preliminari: questo porta al desiderio di raggiungere il piacere in fretta, senza pensare alla durata di un rapporto “standard”.

Se è vero che il sesso può essere paragonato allo sport, fatto di mattina presto può migliorare la giornata. Oltre a bruciare calorie si rilascia ossitocina, ormone utile alla positività dell’umore. Risultato: si è più rilassati, tranquilli, felici e si aumentano anche le difese immunitarie. Il sesso infatti aumenta anche gli anticorpi IgA. Come mettere una sciarpa d’inverno prima di uscire di casa.

Orari migliori e peggiori per fare sesso

L’indagine commissionata da Superdrug riporta anche gli orari preferiti per i rapporti sessuali. E quello meno graditi o “scomodi”. Nella top ten del miglior sesso, compaiono al primo posto le 9.00 di domenica. Seguono le 10.30 del sabato e le 11.30 del venerdì. Tra i peggiori orari – quelli in cui non di eros non se ne parla – il lunedì alle 8.15 o alle 7.30. Il martedì all’alba, quando si è già stanchi della settimana appena iniziata, o alle 21.00 dello stesso giorno. Quello più odiato è il mercoledì alle 21.00. L’eros, almeno quello che “parla inglese”, raggiunge il top nel weekend.