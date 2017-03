Sherlock: per risolvere i misteri ci vuole stile

Una serie tv acclamata da critica e pubblico. Un capolavoro della televisione britannica che si rifà alla più celebre tradizione del giallo in salsa londinese. Ma ‘Sherlock’, la serie BBC che ha per protagonista Benedict Cumberbatch nei panni di Sherlock Holmes, non è solo appassionante per la trama, la sceneggiatura, il mistero. E’ anche un vero e proprio piacere per gli occhi: gli amanti dello stile British trovano negli outfit del protagonista una ragione più che valida per seguire la serie. Vediamo cosa indossa (fonte).

Nei panni di Sherlock Holmes: il guardaroba

Prima di tutto, il cappotto. Il soprabito è forse l’elemento più emblematico del look di Sherlock. Lungo, spesso lasciato aperto in modo da essere sospinto dal vento, con collo revers rialzato, posteriore leggermente arricciato. Un capo che evoca immagini di nebbiose brughiere, pur conservando una sfumatura tremendamente dandy. Il cappotto in questione è il modello ‘Milford’ Belstaff, fuori serie al tempo dell’episodio pilota, tornato in produzione dopo il successo della serie.

I completi sono un altro must dell’investigatore. Giacche e pantaloni molto classici, con un tocco contemporaneo (gamba stretta, giacche dal taglio corto). Colori sobri, monocolore. Per la serie, sono stati acquistati completi Spencer Hart. Le camicie sono invece Dolce & Gabbana, slim-fit, in cotone. Sherlock cambia spesso camicia durante gli episodi, ma il modello violetto è forse quello che più lo identifica.

Accessori e guardaroba casalingo

Molta importanza nel look di Sherlock ce l’hanno gli accessori. Sciarpa immancabile, annodata sul collo (Paul Smith o Hugo Boss, nella serie). Guanti in pelle con cuciture a vista (Paul Smith). Orologio elegantemente vintage (Rotary). Scarpe classiche modello Oxford (Ives Saint Laurent). I dettagli arricchiscono di classe, eleganza, raffinatezza lo stile del personaggio. E se la classe non è acqua, anche il guardaroba casalingo si adegua. Iconiche le vestaglie (Derek Rose) che Benedict Cumberbatch indossa in molte scene casalinghe: blu, color vino, in tartan. Veri e propri cambi d’abito per il palcoscenico di casa, non meno meritevole di essere associato allo stile e all’eleganza.

E il famoso ‘berretto alla Sherlock Holmes’? No, non lo indossa. Se non per citazione. E gli appassionati della serie sanno bene che si tratta di un’invenzione (poco stilosa) del dottor Watson.