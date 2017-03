Bebe Vio compie 20 anni! Auguri campionessa

Bebe Vio, all’anagrafe Beatrice Vio, è una campionessa para-olimpica di scherma. Oltre questo è una donna entrata nel cuore di tutti noi come simbolo di indipendenza, coraggio e forza. Il 4 marzo, Bebe Vio compie 20 anni. E guardandosi indietro questa giovane ragazza ha fatto tanta strada. Perché ha mostrato al mondo la sua forza non solo di sportiva. Ma anche di icona e di ex malata capace di risollevarsi dalle proprie ceneri e continuare a vivere. Portando quei segni sul viso e sul corpo con orgoglio, con una nuova bellezza.

Bebe Vio: la storia

Nel 2008 all’età di 11 anni viene colpita da una meningite fulminante. Dovrà vedersi amputare tutti e 4 gli arti per sopravvivere. Bebe riprende l’attività sportiva dopo un anno dalla malattia. Da lì diventa testimonial degli sport para-olimpici e bandiera di una disabilità diversa, che urla al mondo che non si è meno perché non si possiedono tutti e quattro gli arti come il resto del mondo.

Da allora è divenuta testimonial d’eccezione ed internazionale degli sport paraolimpic. Oltre che dello sport in generale e della prevenzione contro la terribile meningite.

Bebe Vio: gli ultimi traguardi

Il 18 settembre 2016 ha sfilato come portabandiera dell’Italia in occasione della cerimonia di chiusura della XV Paralimpiade di Rio 2016. Il 14 settembre 2016 ha vinto la medaglia d’oro nella prova individuale ai XV Giochi Paralimpici di Rio de Janeiro, battendo in finale la cinese Zhou Jingjing per 15-7.

Ormai è un’icona. Bebe è una delle 5 testimonial mondiali, una per ogni continente, per la campagna di sensibilizzazione a favore dei vaccini contro la meningite. “Un giorno vorrei diventare capo di Sky Sport e presidente del Coni”, dichiarava al Maurizio Costanzo Show. Ultimamente, solo per citare gli ultimi eventi, è riuscita a farsi un selfie con Obama, dribblando i temibili angeli della sicurezza dell’ex Presidente. Inoltre, ha fatto chiudere una pagina Facebook dove veniva minacciata di violenza sessuale. Poi ha risposto con uno spot ironico durante il programma E poi c’è Cattelan, ai tanti haters che l’avevano presa di mira.