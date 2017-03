Il narcisista: un partner davvero complicato

Il narcisismo è il culto smisurato della persona. Un ego immenso, una persona che tende a considerare solo sé stessa. Il narcisista patologico ha un’opinione di sé altissima, una considerazione smisurata. In psicanalisi si pensa che si tratti della scelta di sé come oggetto dell’amore. Il mito greco di Narciso racconta proprio di un ragazzo bellissimo che disdegna ogni persona che lo ama, e finisce per essere punito ad amare solo il riflesso di sé stesso. E’ un po’ questo che accade quando il narcisista si guarda allo specchio: si ama follemente, tanto da ritenersi al di sopra di tutti.

Naturalmente un pizzico di narcisismo fa più che bene: rende sicuri, aumenta l’autostima, fa credere in sé stessi. Il problema è quando il culto di sé stessi diventa patologico. In questo caso, si innescano dei meccanismi che possono ferire le persone che circondano il narcisista, mai abbastanza importanti per lui (o lei). Il Business Insider ha raccolto alcune definizioni, studi e ricerche relative alle personalità patologicamente narcisiste. Per mettere in guardia chi sta in coppia con loro. Ve le riassumiamo.

Sei in coppia con IL narcisista? Ecco alcuni indizi

Uno dei sintomi dell’avere un narcisista al proprio fianco è la sensazione di venire spesso usati. Nel prendere in prestito (anche senza permesso) oggetti, ma anche idee, relazioni, posizioni, il narcisista si sente legittimato a fare tutto ciò che gli torna utile. A prescindere da cosa questo provochi negli altri. Non è raro avere la sensazione di venire elevati alle stelle inizialmente (il narcisista sa essere molto affascinante e persuasivo). Per poi essere trattati con sufficienza man mano che la relazione si stabilizza. E’ una persona che tende a prendersi tutto, per poi non lasciare niente. E il suo fascino, la sua forte personalità (almeno in apparenza, perché il narcisismo patologico nasconde l’insicurezza) tendono a soggiogare. Ad esercitare controllo sul partner, in modo più o meno subdolo.

Durante le discussioni il narcisista tende ad arrabbiarsi molto, ad alzare la voce, perché pensa di essere infallibilmente nel giusto. Mai lo sfiora l’idea di aver sbagliato qualcosa. Il tutto condito da una sorta di esibizionismo della propria grandiosità. Durante le conversazioni di tono normale invece, il narcisista tende a fare soliloqui. Ad interrompere chi sta parlando. A portare il tema della conversazione sempre su di sé.

Difficilmente una relazione con un Narciso dura a lungo, affermano alcuni studi. L’impegno può essere lungo, ma non eterno. Perché il narcisista è sempre alla ricerca di qualcuno o qualcosa di migliore per sé.