Intimo per sedurre: svestiti è (quasi) primavera

Intimo per sedurre. Passano le stagioni ma ci sono miti che non tramontano mai. La lingerie, infatti, si conferma essere un’arma di seduzione a cui ogni donna può ricorrere quando intende giocare con la sua femminilità.

Sentirsi sexy è un diritto di tutte. Su cosa puntare? La primavera è all’insegna del vedo e non vedo. Ad andare in scena sono crop-top, body, reggiseni a triangolo, culotte o perizomi ricoperti da sapienti intrecci di pizzo e tulle.

Intimo per sedurre: le novità della Primavera/Estate 2017

Mai avere paura di osare. Nell’intimità l’audacia viene premitata. Per la campagna pubblicitaria relativa alla collezione Primavera-Estate 2017 il brand di intimo Agent Provocateur si è lasciato ispirare dai lavori del fotografo Elmer Batters. Chi non lo conosce. Lui, il vero pioniere del feticismo, negli anni ’50 iniziò a immortalare le donne sottolineando il fascino di gambe e piedi avvolti da sexy calze in nylon.

Nonostante la sua scomparsa, la sua arte è lì che ancora vive. Ecco che quelle pose e quelle foto vengono riproposte in chiave moderna con un servizio girato da Mario Sorrenti. La musa è lei, la modella rumena Andreea Diaconu.

Tendenza fetish. Il lato trasgressivo di Agent Provocateur

Sarah Shotton, a capo della direzione creative di Agent Provocateur, per la nuova collezione ha puntato tutto su tessuti affascinanti, modelli dal design sofisticato e trame inaspettate pronte a vestire di malizia la donna più audace.

A dimostrarlo è, ad esempio, Angelica. La rivisitazione di un mito. Un reggiseno che tra pizzi e tulle va indossato per essere visto. Non è da meno il crop-top Annoushka in versione bondage. C’è poi Sofiia, reggiseno-gilet in pizzo reso decisamente accattivante da quell’apertura frontale. Che dire poi del perizoma a vita bassa Annoushka? Tra il morbido pizzo e i bottoni in madreperla nulla è lasciato al caso.

La Perla, un inno al comfort e alla femminilità

L’intimo per sedurre piace anche a La Perla che ha scelto il fotografo americano Steven Klein per il lancio della collezione Primavera/Estate 2017. Le protagoniste sono loro, le top model Kendall Jenner, Isabeli Fontana e Liu Wen che, con il loro charme, rappresentano al meglio la filosofia del brand.

La collezione porta la firma della designer Julia Haart che ha preso le redini, in termini creativi, dell’azienda mettendo in atto una rivoluzione di stile. Su cosa ha puntato? La libertà. Proprio così. Ogni donna non deve essere schiava della bellezza. I suoi capi, infatti, sono pratici da indossare grazie all’utilizzo di materiali stretch che si adattano alle forme del corpo e ne assecondano ogni movimento.

Si va dall’abito in seta bi-stretch con spacco laterale al body ricamato “Autografo” passando per il reggiseno in tulle dalla vertiginosa scollatura. La nuova seduzione è dunque raffinata. Il tutto è raccontato attraverso un messaggio visivo dirompente fatto di luci e colori che rendono giustizia ai tessuti che caratterizzano la linea. Come si evince ogni pezzo è unico e prezioso. Proprio come la donna che lo indossa.