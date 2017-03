Kids Creative Lab, è record di adesioni

LA QUINTA EDIZIONE DI KIDS CREATIVE LAB

E’ una vera edizione dei record quella di Kids Creative Lab V. Oltre 1.400.000 bambini, 50.000 classi, 6.000 scuole, ancora una volta insieme, con il patrocinio del Comune di Venezia. Ciò grazie al progetto educativo nato dalla collaborazione tra la Collezione Peggy Guggenheim e OVS, dedicato alle Scuole primarie d’Italia. Questa edizione vanta inoltre due “ospiti” di fama internazionale: gli artisti Lucy + Jorge Orta. Pronti a partire per una nuova, grande avventura all’insegna della sostenibilità e della salvaguardia dell’ecosistema marino.

IL PROGETTO DI KIDS CREATIVE LAB

Il progetto di Kids Creative Lab per questa quinta edizione è multidisciplinare. Incentrato sull’attuale tema della sostenibilità, delle sue implicazioni legate all’ecologia e al rispetto dell’ambiente. Ma anche all’educazione e allo sviluppo delle generazioni future in relazione a queste tematiche. Da qui parte la prestigiosa collaborazione con Lucy + Jorge Orta, noti internazionalmente per il loro impegno nello sviluppo sostenibile del pianeta.

IL LABORATORIO CREATIVO

I due artisti, insieme al Dipartimento di Educazione della Collezione Peggy Guggenheim, hanno ideato e sviluppato il laboratorio creativo. Kids Creative Lab sarà incentrato sul tema dell’acqua e dell’equilibrio, sempre più vulnerabile, dell’ecosistema marino. Verrà condotto in classe, anche grazie all’ausilio del Kit d’Artista “SostenART”.

COS’E’ SostenART

SostenART è una riflessione attorno al riutilizzo sostenibile, oltre che artistico, della plastica. Allo stesso tempo è un invito a inviare un SOS per la salvaguardia della vita degli oceani tramite un metaforico messaggio in bottiglia. Il laboratorio invita i partecipanti a scrivere un testo a più mani grazie alla tecnica del “Cadavre exquis”. Il gioco tanto amato da André Breton, teorico del Surrealismo, e dagli artisti surrealisti stessi, che consiste nel comporre un messaggio grazie al contributo di più persone, ignare dell’intervento degli altri. Il testo scritto con questa tecnica viene poi tradotto secondo un codice colore e inserito in una bottiglia di plastica.

Tutte le bottiglie contenenti i coloratissimi messaggi criptati composti dai bambini daranno vita a un’unica grande installazione. Un suggestivo paesaggio marino, curata proprio da Lucy + Jorge Orta ed esposta in occasione della mostra che avrà luogo alla Collezione Peggy Guggenheim dal 30 marzo al 17 aprile 2017.

KIDS CREATIVE LAB PREMIA ALUNNI E DOCENTI

La scuola che parteciperà alla mostra conclusiva con il maggior numero di alunni e classi si aggiudicherà un percorso formativo per alunni e docenti. Il percorso, a cura di EF Education First, prevede due International week per gli studenti, formazione online per i docenti e materiali didattici. La scuola riceverà inoltre 500 borracce riutilizzabili di Dopper, per incentivare un consumo sostenibile dell’acqua e sensibilizzare i bambini sull’impatto dei rifiuti di plastica monouso.