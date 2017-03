La meditazione fa bene. Anche all’amore

Le ricerche confermano che questa disciplina è in grado di modificare le funzioni cerebrali e produrre ormoni del benessere

Yoga, discipline orientali e meditazione. Solo a parlarne si è circondati da una sensazione di benessere. E questo perché l’arte di saper governare lo spirito, la respirazione e i pensieri è diventata parte del quotidiano anche in Occidente. La meditazione, in particolare, ha effetti benefici sulla mente e sul corpo.

La meditazione fa bene al cervello. Gli studi

Studi pubblicati nell’ottobre del 2014 sulla rivista Scientific American, rivelano come l’antica disciplina orientale sia in grado di modificare la struttura cognitiva. Nello specifico, la meditazione costante per 20 anni, porterebbe a un’aumento della corteccia prefrontale e insulare.

Una ricerca dell’Università di Harvard ha rivelato che la pratica di concentrazione aiuta a ridurre il volume dell’amigdala, la regione del cervello dedicata alla gestione della paura. I volontari hanno registrato inoltre una notevole diminuzione dello stress durante lo studio.

Uno studio condotto dall’Università della California, ha riscontrato differenze sostanziali nelle trasmissioni del cervello dei meditatori, rispetto agli altri. Un’osservazione che dimostra i benefici della meditazione sulle alterazioni strutturali nel sistema nervoso centrale. L’Istituto per le ricerche biomediche di Barcellona, ha registrato i benefici della pratica in un solo giorno d’intensa meditazione. La dottoressa ha notato una riduzione dell’attività dei geni che regolano le infiammazioni e alterano le funzioni enzimatiche coinvolte nel funzionamento genetico.

Ma c’è anche un riscontro sulla longevità: quello riportato dall’Università di Davis in California riguardo all’aumento della durata di vita cellulare.

Meditazione: benessere per il fisico

Corpo e spirito giovano della meditazione da millenni. Gli studi condotti da quasi vent’anni sui benefici della disciplina portano anche agli effetti positivi che le pratiche contemplative hanno sulla salute fisica. Scoperte che hanno avvicinato recentemente coinvolto anche terapie per la cura di malattie oncologiche.

Meditazione: benessere per lo spirito e l’amore

Questa scoperta – riportata su un articolo della rivista Scientific American – si sta diffondendo negli ultimi anni negli Usa, dove si parla di mindful revolution, utilizzata nelle scuole, nelle aziende a rischio stress e nelle vite dei singoli individui alla ricerca di un antidoto ai ritmi frenetici della vita quotidiana. Tra i risultati, l’eliminazione delle paure interiori che affollano la nostra mente.

Se eseguita con costanza, questa pratica porta a una maggiore capacità di gestire il dolore. Alla riduzione dei sintomi di ansia e depressione. Ma anche a coltivare sentimenti di benevolenza verso gli altri. Una situazione particolare che porta alla capacità di calarsi nei panni altrui e a stringere rapporti profondi. Questo perché avviene una maggiore produzione di endorfine – neurotrasmettitori del “benessere”. E una diminuzione del cortisolo, ormone colpevole del calo delle difese immunitarie e invecchiamento precoce.

Le positive interazioni tra persone producono invece ossitocina, l’ormone dell’amore il cui aumento migliora le relazioni, le prestazioni sessuali e un generale aumento del benessere psico fisico.